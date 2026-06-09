美更新與中國軍方有關黑名單 太陽能與電池業都入列

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社北京9日綜合外電報導）華府今天將部分全球最大的太陽能與電池製造商，列入美國認為協助中國軍方的黑名單。

路透社報導，華府這份更新名單中，除將全球兩大太陽能面板製造商天合光能與晶澳科技納入其中外，還列入電子商務巨擘阿里巴巴和網路搜尋引擎龍頭百度。

此外，名單中還包含了億緯鋰能與中創新航，這兩家公司都是儲能及電動車領域最大的電池製造商。

天合光能、晶澳科技、億緯鋰能與中創新航並未立即回應路透社的置評請求。阿里巴巴、百度以及生技公司藥明康德則在聲明中表示，他們被列入該名單是一項錯誤，並將採取行動以變更這項認定。

廣告 廣告

根據美國法律，五角大廈自2027年起將被禁止直接與名單上的公司簽訂合約，且被限制透過第三方購買其產品或服務。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國問題專家辛格頓（Craig Singleton）說，這份名單的公布，無疑讓外界認清「川習會」後美中激烈競爭的現實。

辛格頓指出：「華府不再將這些公司視為孤立的個體，而是將整個科技產業視為戰略爭奪的焦點。」（編譯：劉淑琴）1150609