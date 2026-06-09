美更新與中國軍方有關黑名單 太陽能與電池業都入列
（中央社北京9日綜合外電報導）華府今天將部分全球最大的太陽能與電池製造商，列入美國認為協助中國軍方的黑名單。
路透社報導，華府這份更新名單中，除將全球兩大太陽能面板製造商天合光能與晶澳科技納入其中外，還列入電子商務巨擘阿里巴巴和網路搜尋引擎龍頭百度。
此外，名單中還包含了億緯鋰能與中創新航，這兩家公司都是儲能及電動車領域最大的電池製造商。
天合光能、晶澳科技、億緯鋰能與中創新航並未立即回應路透社的置評請求。阿里巴巴、百度以及生技公司藥明康德則在聲明中表示，他們被列入該名單是一項錯誤，並將採取行動以變更這項認定。
根據美國法律，五角大廈自2027年起將被禁止直接與名單上的公司簽訂合約，且被限制透過第三方購買其產品或服務。
華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies）中國問題專家辛格頓（Craig Singleton）說，這份名單的公布，無疑讓外界認清「川習會」後美中激烈競爭的現實。
辛格頓指出：「華府不再將這些公司視為孤立的個體，而是將整個科技產業視為戰略爭奪的焦點。」（編譯：劉淑琴）1150609
其他人也在看
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
夏天怨念有多深？男子狂做「蚊子標本冊」 網：根本戰功簿
根據《羊城晚報》報導，該名男子因頻繁被蚊子騷擾到受不了，乾脆把每次擊落的蚊子保存下來，不但仔細排列黏貼，還像收藏昆蟲標本一樣分類整理，甚至認真標註日期，整本冊子密密麻麻全是「戰績」，畫面曝光後立刻在網路瘋傳。影片中可見，不少蚊子已被壓成薄薄一片，但男子仍...
傅子純牙痛竟是血癌！過來人沈玉琳揭病程 父親淚曝「過世前2天」通話
【緯來新聞網】八點檔男星傅子純7日因急性血癌病逝，震撼演藝圈。他在過世前2天，還打電話和父親聊天，當
吵架先別惹！3星座女堪稱「冷戰天花板」！天蠍氣場直接壓制，「這位」越不理你、越讓另一半先低頭
有些女生一吵架就忍不住想把話講清楚，甚至巴不得當天就和好；但也有一種人，一旦進入冷戰模式，是真的可以安靜到讓你開始懷疑人生。她們不是不在乎，也不是沒有情緒，而是太清楚感情裡誰先亂、誰就容易輸。與其苦苦
綠爆！養5年兒子竟是小王的 人妻瞎辯「醫生逆推」法院打臉判賠98萬
高雄男子小蔡（化名）與交往10多年的女友小雪（化名）於2020年步入禮堂，婚後小雪產下一子，小蔡也悉心養育5年多，未料，隨著孩子漸漸長大，小蔡發現兒子的五官、長相與自己完全不像，心中疑慮日深，於是決定帶孩子前往醫院進行DNA血緣鑑定。報告出爐後，證實兩人毫無血緣關係，讓小蔡驚覺自己綠雲罩頂，憤而向法院訴請「確認親子關係不存在」，並向妻子求償精神撫慰金及扶養費共108萬元。
警專生寢室內抽電子菸 校方：非毒品已懲處
警察專科學校近日發生學生在寢室內抽電子菸事件，畫面遭PO網引發熱議，還稱該學生有特殊背景，對此警專今（9）發布新聞稿回應，強調並非毒品已依規定懲處。
2026下半年財運大爆發！「這3生肖」迎火馬年黃金期，第一名正財偏財雙贏
隨著時間即將邁入2026年下半年，今年的流年歲次為「丙午」，也就是俗稱的「紅馬年」或「火馬年」。在命理學中，丙五行屬火，午的生肖屬馬、五行同樣屬火，這是一個火氣極旺、能量奔騰且充滿變動與生機的年分。
23年餐廳突宣布歇業！「古錐師」鬆口心聲 「下一步動向」曝光
有著「古錐師」稱號的名廚郭主義，近幾年活躍於料理節目，同時也是《型男大主廚》的固定班底，深受觀眾喜愛，而他先前雖然宣布經營23年的餐廳歇業，但他強調並非是退休，未來規劃也曝光了。蔡佩伶報導
折疊傘壞了別急著換新！達人用「1生活小物」免花錢就能修好：超牢固
近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台連日降下雨彈，雨傘也成為外出必備用品。不過許多人面對折疊傘損壞時，往往選擇直接丟棄、重新購買，其實傘壞了不一定要急著換新。家事達人陳映如近期分享折疊傘修繕DIY小技巧，透過簡單巧思，就能讓舊傘重獲新生。
頭髮捲入輸送帶！36歲男命喪大度路砂石場 北投警封鎖現場採證
台北市北投區驚傳命案，9日上午11時54分，1名36歲印尼籍達姓男子，被人發現倒臥在大度路一段的砂石場水坑內；警消獲報後趕抵現場，經檢傷後發現達男已明顯死亡，遂交由轄區警方處理後續；警方隨即封鎖現場進行採證，至於達男死亡原因，仍待警方進一步調查釐清。
房市3大新制上路！買新屋恐多花270萬 入住還得養樹、顧光電板
2026年房市迎來三項新制，從土方管理、綠容率到屋頂光電，這些增加的成本，都可能轉嫁到購屋者身上。在《房市讀懂了》節目中揭露：「未來買新房，可能要多花270萬元。」
拚無人機亞洲重心 6年投入442億 賴清德喊可再加碼
台灣卓越無人機海外商機聯盟大會師9日在台中漢翔登場，賴清德總統出席表示，希望台灣無人機產業成為全球無人機發展的亞洲重心，達到強化國防力量、產業升級兩項目標，政府4大作法是籌組無人機卓越海外商機大聯盟的「國家隊」、6年編列442億元無人機產業發展計畫，經費還可再增加，以及法令修訂、國際認證，推動無人機產業是國家重大政策。
胡瓜生日禮物收紅色法拉利！驚人天價曝光 「要價2000萬起跳」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導「鑽石舞台之夜」演唱會將於今年9月26日、27日回到TICC開唱，胡瓜、康康、賴慧如、胡盈禎、翁立友、曾心梅、蔡秋鳳、Luxygi...
粽子暗藏高鉀高磷危機 嘉基腎臟科醫師教你吃的健康安心過節
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】端午節即將到來，坊間部粽、南部粽、干貝粽、鮑魚粽已輪番上場，但對腎臟病患者而言，
越愛你越不敢說！這3星座男「嘴上最冷、心裡最熱」，他沉默的時候才是最想你
從占星學的星盤配置來看，一個人的太陽星座（外在展現）、金星星座（戀愛模式）與水星星座（溝通表達），深深影響著他如何表達情感。有些星座男天生內建了「情感防禦機制」，明明內心已經愛到無法自拔，嘴上卻偏偏冷淡得像個冰塊。
你也買了嗎？ 00405A上市即破發40萬人上車
主動富邦台灣龍耀（00405A）於2026年6月9日正式掛牌，主打靈活調整的主動型操作，鎖定全球AI供應鏈爆發潛力。上市首日表現強勁，盤中成交量突破40萬張，成交金額逾38億元，漲幅達3.62%。該ETF採用Gain Alpha模型，精選獲利優於同業的領導企業，吸引大量追價買盤。專家提醒，新掛牌標的初期波動較大，投資人應留意籌碼沉澱狀況與追高風險，審慎評估長線獲利動能。
震撼彈！國民黨發言人江怡臻棄選新北議員：感謝馬英九等3人
新北土樹三鶯選區突現變數，身兼國民黨發言人的新北市議員江怡臻今（9日）在臉書宣布，基於生涯規畫，退出議員連任，將不爭取三連霸，並感謝前總統馬英九、新北市長侯友宜與前市長也是國民黨前主席朱立倫等三人。
流量婆媳1／小Call揪婆婆拍片創「百萬流量」！公開毛遂自薦搶商機
小Call在文中坦言：「現在大家都很少看電視了，所以我想要來脆上宣傳我自己。」她透露，近期與婆婆毛毛姐嘗試了許多家庭與婆媳相處的影片創作，成功在網路上凝聚了一群女性觀眾。雖然流量表現不錯，但看著合作信箱，讓她忍不住發問：「廠商爸爸媽媽是不是還沒看到我們？」事...