美曾懸賞千萬奪命 敘總統夏拉訪白宮 川普暫停制裁

敘利亞總統夏拉歷史性訪問美國，他曾是美國懸賞千萬美金追緝的恐怖份子，如今卻成白宮的座上賓，還與曾經關押他5年的美軍高層一起打籃球。不過觀察白宮接待的規格，顯示對夏拉仍有疑慮。夏拉去年推翻阿塞德政權後，一心要重建國家，希望美國解除制裁；川普已同意將暫停制裁的時間再延長180天，並將夏拉從恐怖份子名單中除名。

美國曾懸賞千萬美金追緝的恐怖份子，如今卻請來白宮作客，敘利亞總統夏拉10日歷史性訪問美國，他是自敘利亞獨立近80年來，首位進入白宮的敘利亞領袖。夏拉曾是蓋達組織的首領，被美國列為恐怖份子，他曾在伊拉克被美軍關押了5年的時間；8號，在與川普會面前，夏拉還與美軍高層一起打籃球。

CNN記者：「但是川普最近稱夏拉是年輕有吸引力的人，有很強悍的過去，這就是前聖戰士，從戰場走到籃球場，再到橢圓形辦公室。」

儘管夏拉已經與蓋達組織劃清界線，但美國對他的疑慮並未消除，從外交細節上就能看出端倪，夏拉是走側門進入白宮，川普並未在正門迎接，記者也被擋在門外，川普對夏拉的態度並不熱絡，他在會後表示，期待夏拉能重建國家。

美國總統 川普：「我和他有協議，他是非常強悍的領導人，他來自惡劣的環境，他是一個硬漢，我喜歡他，與他處得很好，敘利亞的新總統。我們會儘可能協助敘利亞成功，因為它是中東的一部分。」

夏拉訪美的主要目的，是希望美國解除經濟制裁，川普也沒讓他空手而回，同意將暫停制裁的時間再延長180天。

敘利亞總統 夏拉：「我們談到解除制裁，聯合國安理會也解除了對我和其他人的制裁。」

夏拉會後對外證實，敘利亞願加入國際聯盟，一起打擊伊斯蘭極端組織ISIS；美國政府也同意敘利亞在華盛頓特區重設大使館，以便合作打擊恐怖主義，以及進行經濟合作。

敘利亞總統 夏拉：「我們討論總統與未來，敘利亞未來的投資機會，這樣敘利亞就不會再被視為威脅，將被看作是區域的夥伴，是一個美國可以投資的國家，尤其是在開採天然氣上。」

夏拉訪美期間，與流亡美國的敘利亞民眾見面，受到熱烈的歡迎。

夏拉領導的沙姆解放組織（HTS）去年推翻長期執政的阿塞德政權，他目前控制了敘利亞絕大部分的領土，但仍有三分之一由庫德族武裝部隊佔據。對夏拉來說，當務之急是重建國家與恢復經濟，才能獲得民眾的支持；世界銀行統計，敘利亞重建經費至少要2160億美金，光是民宅就需要330億美金，目前仍有許多民眾無家可歸，居住在洞穴當中。

敘利亞穴居民眾：「我們住在洞穴裡，就在我們的房子旁邊，我們的房子被摧毀了，我們清理瓦礫堆在屋前，我們買了挖土機，將土推出去。」

夏拉希望能永久解除制裁，脫掉枷鎖，但美國共和黨內部有很深的疑慮。

美國前駐敘利亞大使 福特：「像是共和黨佛州議員布萊恩麥斯，他是眾議院外交事務委員會主席，就很明顯不願意永久解除『凱薩制裁』，這是對敘利亞最嚴厲的懲罰，他僅同意在很嚴格的條件下解除。」

近日夏拉政府積極配合美國協尋失蹤美國公民，並銷毀境內殘存的化學武器，美國國務院已經將夏拉移出全球恐怖分子名單，安理會也通過解除對夏拉和他的政府成員的制裁，只有中國投了棄權票。

