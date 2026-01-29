美最新國防戰略出爐 前白宮官員：川普對台政策延續

（中央社記者侯姿瑩華盛頓28日專電）美國最新「國防戰略」強調將在第一島鏈建立強有力的拒止型防禦，但未提及台灣。前白宮官員分析，先前的國安戰略指出台灣維持現狀是華府主要關切，兩份文件都著重自由開放的印太地區戰略，可推論川普政府維持對台政策延續。

川普（Donald Trump）重返白宮以來，去年底公布「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告。戰爭部上週接續公布「2026國防戰略」（2026 National Defense Strategy）報告，列舉戰爭部重點工作包括防衛美國本土；在印太地區以實力而非對抗來嚇阻中國；提高美國盟友與夥伴的防務分擔等。

不過，這份34頁的報告並未提及台灣。

曾於川普1.0擔任白宮國安會幕僚長的葛瑞（Alexander Gray）昨天以電子郵件回覆中央社記者提問表示，川普政府在去年底發布的「國家安全戰略」中明確指出，確保台灣維持現狀是美國主要關切之一，而「國防戰略」則是較少著墨特定盟友與夥伴，更聚焦在各個戰區因應對手的具體需求文件。

現為美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）非常駐資深研究員的葛瑞分析，有鑒於台灣在去年底公布的「國家安全戰略」占有重要地位，且「國家安全戰略」及「國防戰略」兩份文件都強調自由且開放的印太地區戰略主軸，合理的推論是，川普政府「正維持對台政策的重要延續性」。

另外，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的報告也指出，美國最新版「國防戰略」在支持台灣和反制中國方面展現了延續性。

白宮去年底公布的「國家安全戰略」寫道，嚇阻針對台灣的衝突，理想上透過保持軍事優勢，是美國的優先事項，「將維持長期的對台政策聲明，即美國不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

有關在印太地區嚇阻中國的部分，「國防戰略」報告強調，目標並非在於主宰中國，也不是要「扼殺或羞辱」中國，而是要防止包括中國在內的任何國家，具備主宰美國或其盟友的能力，也就是說，在印太地區形成一種權力平衡，讓各國都能享有和平。為此，美國將在第一島鏈建立強有力的拒止型防禦（denial defense）。

然而，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）專家認為，這份報告一項值得質疑的假設是，華府描繪的「體面和平」願景、伴隨美國承諾不會「主宰」、「扼殺」或「羞辱」中國，能讓北京感到滿意。美國計劃在第一島鏈建立強大的拒止型防禦，這很可能和中國對戰略穩定的理解不同。（編輯：陳慧萍）1150129