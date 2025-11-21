美最新研究報告 : 解放軍攻台會用「這4種」武器 中媒吐槽 : 放著福建艦不用?
[Newtalk新聞] 美中經濟安全審查委員會當地時間 18 日發佈2025年度報告，報告題目為《076 兩棲攻擊艦、殲-35 戰機…這些裝備被美國會報告點名用於攻台》。
在該文中，列舉了大陸一旦武力攻台，可能採用的主要武器裝備。分別是：
一 新型登陸艇。據演習測試，一定數量的該型登陸艇在一天之內可以卸載數百輛裝甲車，大幅提升登陸效率。
二 076 型兩棲攻擊艦服役以後，其上可以搭載戰機、直升機與無人機，有助於迅速奪取制空、制海權。
三 以殲-35A為代表的隱形戰機，既能支援兩棲登陸，也可在封鎖本島地區的行動中執行禁飛區任務。
四 民兵專業化能力的提升，有助其在衝突中執行關鍵任務。
對此，中國軍事專欄《止戈軍是我》今 ( 21 ) 日批評，經過仔細研究這份研究報告，可以看出，美國人根本沒有抓住問題的主線，他們也把攻台行動中大陸運用的進攻樣式想得太簡單。
《止戈軍是我》質問，解放軍的航母編隊、大量無人機和東風系列導彈，難道不用嗎？如果正如日本首相高市早苗所言「台灣有事，就是日本有事」，從而行使「集體自衛權」，那麼中國為了實施反侵略戰爭，難道不可以用核子武器嗎？
不過，也有專家指出，這項報告強調的是除了主力戰艦外，解放軍可能動用的搭配武器，至於原子武器，北京想要的是佔領、統治台灣，因此不會使用爭議過大的核武。
