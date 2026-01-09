美最新飲食指南顛覆概念 衛福部長：重新納入專家討論「第2季發佈」

衛福部長石崇良表示，隨著營養科學進展，國際飲食建議會不斷調整，考量美國新指南與新研究公布，我國將重新納入專家討論，預計延至第２季發佈。（圖：衛福部臉書）

美國衛生及公共服務部公布2025-2030新版飲食指南，以「倒金字塔」列出各類食物的重要性，肉類、乳製品、健康脂肪、蔬菜與水果同列上層，全穀類則被歸在下層。衛福部長石崇良今（9）日指出，隨著營養科學進展，國際飲食建議會不斷調整，考量美國新指南與新研究公布，我國將重新納入專家討論，預計延至第2季發佈。

根據美國新版飲食指南，蛋白質，每天應攝取量從每公斤體重約0.8公克提高至每公斤體重1.2至1.6公克，並將紅肉納入建議攝取的蛋白質來源之一。肉類、乳製品、健康脂肪、蔬菜與水果同列上層，全穀類則被歸在下層，這打破以往人們對飲食傳統觀念。新指南還嚴格限制糖分與加工食品攝取，其中對動物性蛋白與全脂乳製品的提倡更引發討論。新指南也較以往更強調納入橄欖油、酪梨與堅果，這些脂肪是健康飲食的重要組成部分，並指出使用奶油或牛脂烹調也是不錯的選擇。

根據衛福部公布的國民飲食指標，建議國人每日飲食應均衡攝取蔬菜、水果、全穀、豆魚蛋肉類、堅果種子及乳製品6大類食物，三餐應以全穀雜糧為主食，飲食多蔬食少紅肉，優先選擇原態的植物性食物，以充分攝取微量營養素、膳食纖維與植化素；盡量避免食用以大量白糖、澱粉、油脂等精製原料所加工製成的食品，少吃油炸和其他高脂高糖食物，避免含糖飲料等。

石崇良指出，許多過去被視為「不健康」的食材，已被證實在適量情況下其實是良好營養來源。以雞蛋為例，現在愈來愈多證據顯示，全蛋本身就是很好的營養來源，不必刻意去除蛋黃。他強調，飲食指南的精神是提供更貼近科學證據、也更符合實際生活的建議；考量美國新指南與新研究陸續公布，我國將重新納入專家討論，預計延至第2季發佈。