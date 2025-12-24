美最新「中國軍力報告」 共軍能對美構成直接安全威脅

彭博資訊報導，美國國防部廿三日晚間發表「二○二五年版中國軍力報告」指出，中國正處於「歷史性軍事擴張」，解放軍在多個領域有所成長，「已有能力對美國構成直接安全威脅」，使得美國本土「愈加脆弱」。

這份一百頁的報告是美國總統川普第二任首度發表中國軍力報告，相較於中國威脅，更聚焦西半球與國內議題。

根據南華早報，報告提到美國「無意遏制、支配或羞辱中國」，但解放軍擁有日益擴大的核武、海上力量與常規長程打擊、網路與太空能力軍火庫，成為令人憂心、可能引發不穩定的因素，並且「已有能力對美國構成直接安全威脅」。

核武對美戰略制衡

報告指出，北京最核心軍事戰略是透過全國動員的「國家總體戰」來戰勝美國，並表示中國軍方正穩步推進三項二○二七年目標，包括具備對台灣取得「戰略決勝」、在核武及其他戰略領域對美國形成「戰略制衡」，以及對其他區域國家達成「戰略嚇阻」。

報告並列出，北京若判定有必要對台灣採取軍事行動，可能考慮四種選項：不開戰的脅迫、聯合火力打擊、海空封鎖與聯合登陸作戰。這些可能選項在過往版本中即曾出現。

裝備先進更具韌性

報告形容，中國軍方裝備與作戰能力愈來愈先進也更具韌性。專家警告，中國的極音速武器研發正超越美國。川普規畫打造的「金穹」防空系統除了防禦傳統彈道飛彈，也要防禦極音速飛彈等創新武器威脅。

另一方面，報告提到，中國與俄羅斯持續深化戰略夥伴關係，「幾乎可以確定」是因為雙方有共同利益希望抗衡美國；但這種合作也受到限制，因為彼此「互不信任」。

分析人士指出，這份報告看來像是倉促趕出來，不僅缺少目錄，部分段落也過時，比如描述中國和北韓「關係平淡，高層交流極少」，卻未提到北韓領導人金正恩九月初在北京大閱兵高調亮相。不過，報告仍透露五角大廈與白宮如何看待美中雙邊關係。

歐亞集團資深分析師陳杰瑞（Jeremy Chan，譯音）表示，報告整體語氣對中國「明顯偏向建設性」，並延續川普政府論述，強調美中軍事關係改善狀況「近年少見」，而五角大廈支持擴大與解放軍軍事溝通，重點放在戰略穩定、避免誤判引發衝突與促成降溫，並主張美方將設法傳達和平意圖。

陳杰瑞認為，這項主張雖然「令人存疑」，但仍是重要訊號，顯示川普的對中政策路線，也反映他不願破壞十月底川習會後美中關係改善情況。

川普第一任期在二○二○年九月發表的中國軍力報告，描述北京正推動一項涵蓋政治、社會與治理體系的長期「國家力量擴張工程」，並試圖修正國際秩序；拜登政府於二○二四年十二月發布的上一版報告則警告，中國是唯一同時具備「意圖」和「愈來愈強能力」以重塑國際秩序的競爭對手，凸顯其軍力提升帶來的挑戰。

【看原文連結】

