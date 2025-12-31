美最新《中國軍力報告》盯上「這些武器」! 還稱不對中做「3件事」.....

中國國產六代機預想圖。 圖：翻攝自海事先鋒

[Newtalk新聞] 美國五角大廈近日發布最新版《中國軍力發展報告》，篇幅大幅縮水，引發外界高度關注。相較去年的 200 多頁，今年報告僅約 100 頁，不僅內容精簡，結構也出現明顯調整，部分章節被指重複先前內容，甚至未設目錄，被部分評論形容為「為了趕在聖誕節前交出去的版本」。

「子桑鷹脈」指出，過去美國習慣以詳細數據拆解中國軍力，如今卻顯得邏輯斷裂、描述模糊。圖為中國第六代戰鬥機的概念圖。圖：翻攝自 騰訊新聞

中國時事評論帳號「子桑鷹脈」指出，這份報告與過往美方鉅細靡遺分析中國軍事發展的風格明顯不同。過去美國情報體系習慣以詳細數據拆解中國新型艦艇、戰機與武器性能，如今卻顯得邏輯斷裂、描述模糊，一方面聲稱中美關係處於多年來相對穩定狀態，另一方面卻又稱中國軍力已對美國本土構成威脅，前後論述如「電腦當機」般混亂。

評論認為，這樣的轉變反映出美方的既有評估模型正面臨「跟不上更新」。隨著中國在海、陸、空、天與電磁等領域同步推進，多項新裝備與概念被納入討論，包括所謂「5.5代戰機」、雙型第六代戰機構想、核動力航母、高超音速武器等，已超出美軍長期依循的技術與戰略推演框架。對美方分析人員而言，困境不僅在於對手實力增長，而在於發展路徑與邏輯難以套用原先既有模式，「最後只能瞎猜」。

評論認為，「5.5代戰機」、雙型第六代戰機構想、核動力航母、高超音速武器等，已超出美軍長期依循的技術與戰略推演框架。 圖：翻攝自 騰訊新聞

評論指出，在美方可能出現「認知落差」的情況下，報告若過於具體，恐暴露美軍部分項目進展不如預期；若過於籠統，則難以向國會與相關部門交代，造成進退兩難的局面。

中國時事評論員吳學蘭則注意到，報告內容雖然縮減，卻多次強調美方「不尋求扼殺、支配或羞辱中國」，同時首次明確指出中國「歷史性的軍力建設」正使美國本土「日益脆弱」。她認為，這種表述表面上看似示弱，但其實是變相的「中國威脅」，並將其用於輿論引導與認知戰的一部分。

中國時事評論員吳學蘭則認為，報告中表面上看似示弱，但其實是變相的「中國威脅」。 圖：翻攝自 騰訊新聞

吳學蘭分析，五角大廈在此時加速發布報告，與多重因素有關 :

其一，年底正值美國國防預算與相關計畫談判關鍵期，報告須在最終撥款前完成，為核武庫升級與印太威懾相關項目提供論述基礎；

其二，中國「九三閱兵」時展示多項先進裝備，美方評估框架受到衝擊，需迅速更新敘事以避免報告失去權威性。同時，美方也意識到中國軍力威脅不再僅止於亞太地區，報告中首次定調為「直接威脅美國本土」，向國會及盟友們報告「風險程度」正在提高。

其三，報告也被視為鞏固盟友體系的工具。透過強調「中國威脅」，美方可強化盟友對美軍存在的依賴，推動更多防務分擔與軍事合作，並在區域博弈中爭取主導權。

其四，作為本屆美國政府首個《中國軍力報告》，除了定調「對中軍事戰略」之外，呼應美國總統川普當時「強硬對中」的競選承諾，也為之後對中國進行經貿施壓時，能有個正當基礎。

作為本屆美國政府首個《中國軍力報告》，除了定調「對中軍事戰略」之外，也呼應美國總統川普當時「強硬對中」的競選承諾。 圖：翻攝自 騰訊新聞

