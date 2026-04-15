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美最髒蔬果新名單出爐 PFAS農藥殘留成焦點！醫：洗蔬果1原因用清水更好
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】美國環境工作組織（EWG）近期發布最新《2026農產品農藥購物指南》（Shopper’s Guide to Pesticides in Produce），該指南分析美國農業部最新農藥殘留監測資料後，列出「最髒蔬果前12名」，其中菠菜、羽衣甘藍與芥菜類、草莓、葡萄、油桃名列前茅，同時更首度點名全氟／多氟烷基物質（PFAS）類農藥。林口長庚醫院臨床毒物中心顏宗海主任受訪表示，PFAS不易自然分解、會長期存在於環境中，被稱為「永久化學物質」，進入人體短期內無明顯危害，但長期累積下卻可能對健康造成威脅。
「最乾淨 vs 最髒」名單出爐 農藥殘留差異明顯
EWG透過新聞稿指出，本次分析涵蓋5萬4,344筆、共47種蔬果樣本，檢出264種農藥與其分解產物，約75%的非有機農產品存在農藥殘留。綜合殘留量、濃度與毒性等指標，EWG公布「最乾淨15（Clean Fifteen）」和「最髒12（Dirty Dozen）」兩大排行榜，提供消費者選購參考。
「最髒12」榜單中包含農藥殘留最嚴重的作物，依序為菠菜、羽衣甘藍與芥菜類、草莓、葡萄、油桃、桃子、櫻桃、蘋果、黑莓、梨子、馬鈴薯與藍莓。指南表示，該榜單中的蔬果高達96%有農藥殘留，平均每個樣本含4種以上農藥，總計檢出203種農藥。
▲「最髒12」榜單依序為菠菜、羽衣甘藍與芥菜類、草莓等。（圖／取自EWG官網）
相較之下，「最乾淨15」榜單中，檢出農藥殘留最低的蔬果包括：鳳梨、甜玉米、酪梨、木瓜、洋蔥、冷凍甜豆、蘆筍、高麗菜、花椰菜、西瓜、芒果、香蕉、胡蘿蔔、蘑菇與奇異果。指南指出，榜單中近60%樣本未檢出任何農藥殘留，僅約16%樣本檢出兩種或以上農藥，且整體農藥毒性也相對較低。
指南首次點名PFAS農藥 「最髒12」有6成檢出
EWG新聞稿中Varun Subramaniam科學分析師表示，本次報告一大重點是強調食品供應中PFAS類農藥的存在。分析發現， PFAS農藥護汰寧（fludioxonil）占所有樣本的14%。特別是在桃子與李子中，檢出率高達近9成。此外，另兩種PFAS相關農藥氟派瑞（fluopyram）與畢芬寧（bifenthrin），也分別在8%與7%的樣本中被檢出，這三種農藥均列入本次分析的十大常見農藥，顯示PFAS類化學物質可能已廣泛存在於多種作物。另外，「最髒12」樣本中，有約63%檢出PFAS農藥殘留。
何謂PFAS？毒物專家解析！長期累積有致癌風險
顏宗海主任受訪表示，PFAS為人工化合物，種類多達上萬種；因具備耐高溫、防水、防油及防污等特性，且化學結構穩定，用途非常廣泛，包括防水外套、食品包裝袋、不沾鍋塗層、消防泡沫和半導體製程等，也存在於部分農藥與化妝品中。
顏宗海主任進一步說明，若PFAS經由飲用水或食物鏈進入人體，可能分布在血液、肝臟與腎臟，還可能穿透胎盤，導致胎兒也有暴露風險，且代謝緩慢，例如 PFOS 在人體的半衰期長達5.4年，PFOA則約3.2至3.4年。流行病學研究指出，PFAS的長期暴露與血脂濃度、肝功能、腎臟癌與睪丸癌的風險等變化可能有關。孕婦暴露方面，除了觀察到新生兒體重改變，亦發現高血壓或子癲前症風險呈上升趨勢。
2類蔬果也較易有農藥殘留 醫教「這樣洗」降風險
針對整體農藥殘留狀況，顏宗海主任提醒，葉菜類與豆菜類等連續採收作物，可能因同一片農地中有正在噴灑農藥的作物，而使得採收中的作物受污染。另外，每種農藥都有規定的停藥期，需經過相應的等待時間才能採收，但若因天災等因素出現搶收情形，作物可能未達安全採收期即收成，也可能使得農藥殘留。
多數農藥為水溶性，因此吃蔬果之前徹底清洗非常重要。顏宗海主任表示，坊間常見使用醋、小蘇打、洗米水、蔬果清潔劑等，但效果可能有限，還可能有殘留情形，建議使用「流動的細水（約1根筷子粗）」沖洗約10到15分鐘即可。像是草莓等表面不平整的蔬果，可使用軟毛刷輕輕刷洗，香蕉、橘子等水果也建議「先清洗、再剝皮」，避免表面的農藥在剝皮過程中接觸到果肉。當季、在地蔬果一般農藥使用較少，建議選購上以此為優先，條件允許也可選擇有機產品，並以高溫烹煮進一步降低殘留風險。
【延伸閱讀】
7成癌童遇營養危機！營養師揭家長常見2迷思 飲食「三要三不」助力抗癌
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68214
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