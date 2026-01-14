美最高將領抗命? 英媒爆：川普令擬「格陵蘭入侵計畫」 美軍高層反對

美國總統川普傳已指示美軍特種作戰司令部著手研擬「格陵蘭島入侵計畫」。 圖：擷自X帳號@WilliamAlbrech

[Newtalk新聞] 據英國《每日郵報》報導，美國總統川普已指示美軍特種作戰司令部著手研擬「格陵蘭島入侵計畫」，但此計畫遭美軍高層強烈反彈，部分將領認為此舉不僅缺乏國會授權，更可能違反國際法，甚至動搖北約根基。

報導引述多名外交與國防圈消息人士指出，川普身邊的鷹派繼「抓捕馬杜洛」行動後聲勢大漲，以政治顧問史蒂芬．米勒（Stephen Miller）為首，主張應趁俄羅斯與中國尚未進一步介入前，迅速對格陵蘭採取行動。

美國11月將進行國會期中選舉，消息人士指出，川普可能希望透過強勢外交或軍事動作轉移國內對於經濟的注意力。 圖：取自 白宮FB

英國外交官認為，川普此舉也帶有國內的政治考量。消息人士指出，美國即將進入國會期中選舉年，經濟表現成為選民關注焦點，川普可能希望透過強勢外交或軍事動作轉移國內對於經濟的注意力。如若選舉失利，川普可能失去對國會的控制權，讓民主黨重新掌握主導權。但若真的採取「格陵蘭入侵計畫」，將使川普與英國首相斯塔默（Sir Keir Starmer）產生正面衝突，可能導致北約（NATO）瓦解。

報導指出，參謀首長聯席會議成員對於「格陵蘭入侵計畫」普遍反對，理由包括缺乏法律正當性、國會不可能支持，以及對盟邦關係的嚴重衝擊。

英國首相斯塔默。 圖：翻攝自英國首相府（資料照）

有消息人士透露，為避免總統堅持推動「格陵蘭入侵計畫」，部分將領刻意轉移討論焦點，建議採取爭議較低的選項，例如攔截俄羅斯用以規避制裁的「影子艦隊」，或對伊朗採取軍事打擊。

據報導，一份外交電報指出，由於美國國會不可能讓川普「退出北約」，因此川普「最便利的方式」可以透過武力或政治施壓，佔領格陵蘭後，讓歐洲自行放棄北約，進而導致北約「從內部瓦解」；部分歐洲官員甚至懷疑，這正是白宮極鷹派的真正目的。

電報指出，在「妥協情境」中，丹麥可能同意讓美國取得格陵蘭的全面軍事使用權。 圖：翻攝自 X

電報中推演的「妥協情境」裡，丹麥可能同意讓美國取得格陵蘭全面軍事使用權，並排除俄、中勢力進入，將現有的美軍進駐安排正式法律化。外交電報指出，川普可能先採取升高對抗的策略，再轉向妥協方案，以滿足國內政治需求。歐洲官員則擔憂，由於國會期中選舉在 11 月，因此7 月 7 日的北約峰會可能是促成「妥協協議」的最佳時機。

另有外交人士私下形容，美軍將領對此計畫認為「瘋狂且違法」，並坦言正在試圖轉移總統注意力，「就像在應付一個五歲小孩」。

