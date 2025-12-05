美最高法院准德州採新選區圖 共和黨2026添勝算

（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國最高法院今天允許德州在2026年期中選舉採用重新劃分的國會選區圖，為總統川普所屬的共和黨增加續掌眾議院的希望。

法新社報導，由保守派主導的最高法院這項決定，擱置了下級法院的裁決。下級法院先前裁定，由川普推動的重劃版地圖不當使用種族來劃定選區界線。

新版地圖在德州劃出5個可能投票給共和黨的新眾院選區，這將使民主黨更難贏得國會控制權，也更難對川普時常不受制衡的權力構成挑戰。

最高法院6位保守派大法官之一的阿利托（Samuel J. Alito）在他的協同意見書中寫道：「德州需要確定哪份地圖將適用於2026年期中選舉，因此我不會延遲法院的命令。」

最高法院3位自由派大法官都對這份未署名的命令提出異議。

大法官凱根（Elena Kagan）在她的不同意見書中寫道：「地方法院進行了為期9天的聽證會…在考量所有證據後，認定答案很清楚。德州很大程度上是沿著種族界線來劃分其公民，以創造出對共和黨有利的新眾院地圖。」

雖然這項裁決嚴格來說只是暫時擱置下級法院的裁決，但它實際上確保了對共和黨有利的地圖將在2026年期中選舉生效。

德州重劃選區的舉動，引發其他州跟進，打破以往每10年才進行一次選區重劃的慣例。

由民主黨執政的加州也已批准一份新的選舉地圖，這份地圖同樣將創造出5個更可能投票給這個左傾政黨的選區。

加州共和黨已在法院對這份地圖提出挑戰，相關訴訟也獲得川普政府的支持。

北卡羅來納州的共和黨人也已重劃該州地圖，而印第安納州、密蘇里州及其他地方也正在進行類似的工作。（編譯：李佩珊）1141205