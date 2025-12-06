美最高法院受理上訴！明年將裁定川普行政命令「可否終結出生公民權」
美國憲法與移民政策的核心原則，正因1項行政命令而走向歷史性的審查。美國聯邦最高法院於美東時間5日宣布，將受理總統川普（Donald Trump）試圖以行政命令終結「出生公民權」的合憲性爭議，這讓自19世紀以來被視為既定法律的原則面臨重新檢視。
今年稍早，最高法院曾以程序問題支持川普，裁定下級法院處理方式有瑕疵。然而，當時的判決僅限於技術層面，刻意避開政策本身是否違憲。如今，法院決定受理上訴，意味著大法官們將正面討論川普能否以總統行政權力，改寫憲法第14修正案的公民權條款。
成立於1920年的美國大型非營利組織「美國公民自由聯盟」（American Civil Liberties Union，ACLU）全國法務總監Cecillia Wang表示，該組織期待最高法院最終平息這場爭議。她強調，聯邦法院過去一致裁定川普的行政命令違反憲法、違反1898年最高法院在《美國訴黃金德案》（US v. Wong Kim Ark）的權威判決，亦違反國會制定的法律。
儘管川普政府的法律論點長期以來被視為偏離主流，且許多保守派也難以支持，但此案仍成為今年最高法院任期的焦點之一。對法院而言，案件不僅涉及移民政策，也關乎是否接受白宮提出的激進法律學說。若最終裁決支持川普，將動搖百年來美國移民法的基石，也可能造成實際衝擊，使許多美國公民在為新生兒取得身分證明時面臨新的障礙。
法律學者普遍批評川普政府的論點站不住腳。《CNN》最高法院分析師、喬治城大學法律中心（Georgetown University Law Center）教授弗拉戴克（Steve Vladeck）直言，政府企圖「以行政命令縮限出生公民權」本身就是錯誤的。他指出，無論從相關法條、憲法第14修正案，或是從1898年最高法院的歷史性解釋來看，結論都顯而易見。
美國憲法第14修正案於1868年批准；20年後的《美國訴黃金德案》確立：凡在美國境內出生者，除非屬於外交豁免或某些極少例外，皆有資格成為美國公民。該案當事人為1名華裔移民之子，其判決自此奠定美國出生公民權的法律基礎。但川普政府在上訴中卻主張，該歷史判例被「大幅誤解」，並稱其帶來「破壞性的後果。」
川普政府在訟詞中認為，憲法第14修正案原本意在保障新獲自由的非裔奴隸及其後代，而非適用於短期訪客或非法移民的子女。川普政府的首席訟務律師、訟務長索爾（D. John Sauer）在上訴書中明確指出，出生公民權不該無限制地擴張。
然而，下級法院不分意識形態組成，全部裁定不利川普政府。ACLU與代表原告的團體在提交給最高法院的意見書中批評，政府的論點只是一堆歷史誤讀、錯置的引用、新創的法律理論，最終只是政策偏好的宣示。
本次最高法院受理的案件源自新罕布什爾州（New Hampshire）1名法官的裁決，該裁決禁止政府對任何可能受政策影響的嬰兒實施行政命令，此案是由ACLU所主導的集體訴訟。
而另1宗由多個民主黨州政府提出、在西雅圖（Seattle）聯邦地方法院獲得全國性禁制令的案件，雖獲「美國聯邦第九巡迴上訴法院」（United States Court of Appeals for the Ninth Circuit）支持，但最高法院並未受理，可能與該案涉及「州政府是否具備起訴資格」的特殊性有關。
報導補充，川普於今年1月20日簽署該行政命令，名稱為「保護美國公民身分的意義與價值」（PROTECTING THE MEANING AND VALUE OF AMERICAN CITIZENSHIP）。該命令主張，聯邦政府不會向任何父母為非法居留或合法短期居留者的美國境內出生嬰兒，簽發承認其美國公民身分的文件。
隨著最高法院預計於明年展開辯論，美國長達1世紀的出生公民權制度即將迎來關鍵時刻。無論最終裁決如何，這項案件都將重塑美國對憲法、公民身分與移民制度的理解，也勢必成為今年最具影響力的憲政事件之一。
