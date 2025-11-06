美最高法院審關稅 美財長援引大法官提問指出原告邏輯不通
美國財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）11月5日出席最高法院針對川普總統緊急關稅權的辯論後表示，他對政府立場「非常樂觀」，並相信川普政府的貿易政策將獲得支持。貝森特在接受福斯商業頻道主持人拉里．庫德洛（Larry Kudlow）訪問時說：「我有信心，我們的政策會站得住腳。」
貝森特與美國商務部長霍華德．盧特尼克（Howard Lutnick）等政府高層共同現身最高法院聽證。他指出，大法官們極可能依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），維持總統在課徵關稅方面的權力。當媒體詢問若法院裁決不利政府、須退還已收取的數十億美元關稅時，貝森特回應：「船到橋頭自然直，我有信心我們不會走到那一步。」
大法官問題暴露出原告論點的脆弱之處
聽證會後，貝森特在白宮對記者表示，整場辯論「進行得非常順利」。他讚揚司法部副部長的辯護表現出色，強調總統確實需要此項權力，並批評原告律師「完全說不通」。對於若判決不利政府的備案，他拒絕具體說明，只強調「我們現在不討論這個」，並再次表達對勝訴的信心。
貝森特形容關稅政策如「逐漸融化的冰塊」，初期維持較高稅率以保護美國產業，隨著生產穩定與貿易平衡恢復，稅率將逐步下降。他同時對挑戰政府關稅政策的團體發出批評，稱他們「簡直丟臉」且「顯然不懂基礎經濟學」。
他援引大法官布雷特．卡瓦諾（Brett Kavanaugh）的提問，指出原告邏輯不通：「卡瓦諾問得好──你們真的主張總統能實施100%禁運，卻不能課1%的關稅嗎？」貝森特表示，這正暴露出對方論點的脆弱之處。他進一步強調，美國多年來一直受到貿易夥伴不公平對待，「我們的貿易夥伴幾十年來都這樣做」，並反駁關稅會轉嫁成本給消費者的說法，「如果關稅真的傷害消費者，其他國家早就不會用了。」
讓「主街」和「華爾街」共榮的「平行繁榮」戰略
貝森特也特別提到中國問題，表示關稅政策與芬太尼（Fentanyl）危機密切相關。他說：「要談『生死攸關』，就來談芬太尼關稅。」貝森特指出，川普政府對中國施加的相關關稅，成功迫使北京當局首次同意與美方合作，處理用於製造芬太尼的前驅化學品。
在更廣的經濟策略層面，貝森特強調政府將持續推動貿易、稅務與能源政策整合，作為他所稱的「平行繁榮」（Parallel Prosperity）戰略的一部分。他說，這項戰略旨在讓「主街」（Main Street，指一般民眾與中小企業）與「華爾街」（Wall Street，指金融市場與大財團）同步受惠。
他預告，財政部將推出名為「開採與教育」（Drill and Educate）的新計畫，聚焦川普政府2兆美元稅改方案的執行重點。貝森特表示，該計畫的目標是讓「勞動的美國人能看得到、感受到實質好處」。他說：「華爾街這四年表現亮眼，現在輪到主街追上來。」
