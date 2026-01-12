美最高法院將裁決關稅是否合法 川普：如果沒過要賠數兆美元 「我們就完蛋了！」

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國最高法院預計14日公布對總統川普全球關稅措施合法性問題的裁決。川普12日表示，如果最高院因為任何理由，裁定關稅措施不合法，「那我們必須償還的金額將高達數千億美元，這還不包括其他國家和企業為了規避這些關稅而投資興建廠房、設備所要求的損失賠償。」

川普在自家社群平台「真實社群」發文指出，「要是把這些投資成本也加進去，總金額恐怕會達到數兆美元！那將是一團混亂，我們國家根本不可能付得起。」

川普說，如果有人說這筆錢可以快速且輕鬆地付清，「那一定是在說謊，要不就是根本沒搞懂情況有多嚴重。就算真的要賠，光是搞清楚到底要賠多少錢、該賠給誰，以及什麼時候和在哪裡支付，就得花上好幾年時間。」

川普強調，「記住，美國發光發熱，全世界才會跟著變好。換句話說，如果最高法院推翻這個攸關國家安全的重要政策，那我們就真的完蛋了！(WE’RE SCREWED!)」

對於川普關稅措施的裁決，被視為對總統權力的重要考驗，也考驗最高院是否願意制衡川普自2025年1月重返白宮以來，對權力做出的廣泛主張。此案裁決結果也將對全球經濟造成影響。

據報導，最高院去年11月5日就此案進行辯論，保守派與自由派大法官似乎都對這些關稅的合法性表達質疑。

