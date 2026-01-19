美最高法院怎麼判川普關稅？美財長大膽預言大法官將沿用歐巴馬判決

美國最高法院目前正針對一項具有里程碑意義的法律爭議進行審理，核心焦點在於總統川普（Donald Trump）是否有權依據國家安全利益，透過課徵關稅來重塑全球貿易平衡。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於1月18日接受NBC新聞節目《會晤新聞界》（Meet the Press）訪問時，對此案展現高度信心，認為最高法院最終將裁定支持總統職權，並引述當年的歐巴馬健保案作為法律先例。



貝森特在訪談中指出，最高法院在處理國家重大政策時，通常傾向於維持穩定。他直言：「我認為最高法院不太可能推翻總統最具代表性的經濟政策。」他以歐巴馬時代的法律挑戰為例，強調即使當時爭議不斷，最高法院最終並未撤銷健保法案。貝森特強調，最高法院的大法官們不希望在國家運作中「製造混亂」，因此他相信行政部門在關稅徵收上的職權將獲得捍衛。

司法架構應會再次站在總統職權的一方



自前總統歐巴馬（Barack Obama）推動健保改革並在法律戰中勝訴以來，川普在任內已先後任命3位保守派大法官，這使得現今最高法院的組成更有利於行政權的發揮。貝森特認為，當前的司法架構應會再次站在總統職權的一方，特別是考量到目前的全球經濟情勢。他對主持人表示：「我們已經簽署了這些貿易協議，若能藉此平衡貿易逆差，這對美國將大有裨益。」

針對全球市場趨勢，貝森特示警，歐洲目前正遭受大量中國廉價商品淹沒，陷入經濟緊急狀態。他認為歐洲各國後續將會效法美國的防衛性措施，而川普總統目前的關稅行動，正是為了預防美國陷入類似的經濟危機。

此外，針對川普近期對格陵蘭提出的關稅威脅，貝森特解釋這並非單純的貿易爭端，而是為了向歐盟及北約盟友施壓，以配合川普將格陵蘭納入美國戰略版圖的計畫。他將此定調為「預防性地應對即將發生的國家緊急狀態」。

緊急狀態是為避免國家真的陷入緊急狀態



貝森特進一步論述其邏輯：「所謂的國家緊急狀態，目的就是為了避免國家真的陷入緊急狀態。」他定調這是一項結合地緣政治與經濟實力的戰略決策，是為了透過經濟槓桿避免爆發實質性的「熱戰」。

在訪談最後，貝森特回顧了2005年至2006年間的房地產泡沫與大衰退（Great Recession）。他感嘆，如果在2008年金融海嘯爆發前，有人能提前站出來制止次級房貸（subprime mortgage）的失控，歷史將會重寫。貝森特強調，川普現在對貿易逆差與關稅採取的強硬立場，就如同當年在危機前夕舉手喊停的人，「總統現在的作為，就是在預防未來的緊急狀態。」



