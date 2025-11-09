美最高法院批准「暫不全額發放40億美元糧食補助」 約4200萬人受影響

食品銀行的志工們正在將馬鈴薯裝入袋中，準備分發給受政府停擺影響、原先可領取SNAP補助的家庭。（圖／達志／美聯社）

美國最高法院7日裁定，准許川普政府暫時扣留約40億美元，該筆資金原本用於11月政府全額資助、為4200萬名低收入者提供的「營養補充援助計畫」（SNAP）。

根據《路透社》，最高法院下達了「行政暫緩令」（administrative stay），給予下級法院更多時間審議政府提出、僅部分資助11月「營養補充援助計劃」的正式請求。此前，下級法院原先裁定，川普政府必須在7日結束前進行全額撥款。

大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）表示，暫緩令的有效期限，將在波士頓第一巡迴上訴法院對政府上訴作出裁定2天後到期。羅德島地方法官麥康奈爾（John McConnell）則指責川普政府出於「政治原因」拖延補助，要求農業部應動用233.5億美元關稅基金來補足缺口。據悉，SNAP每月支出約85億至90億美元。

廣告 廣告

美國司法部長邦迪（Pam Bondi）認為，先前裁定是「最糟糕的司法激進主義」；司法部也說，如果允許麥康奈爾命令生效，將通過司法命令引發銀行擠兌，進而加劇政府關門混亂。

由於政府停擺導致資金短缺，川普政府最初計劃在11月全面暫停 SNAP補助。自由派法律組織「民主前進」（Democracy Forward）代表的城市、工會與非營利團體提起訴訟，主張政府延遲補助將讓近8分之1的美國人受害，該組織主席佩瑞曼（Skye Perryman）表示，法院已明確指出政府不僅有權力、也必須發放SNAP補助。

最高法院7日下達命令前幾個小時，美國農業部正依照麥康奈爾的命令，準備提供資金以全額資助SNAP，包括紐約州、新澤西州麻馬薩諸塞州在內的多個州表示，他們已指示州政府機構全額發放11月的SNAP福利，沒想到上訴同時被推進，因此造成地方混亂。

報導指出，SNAP成立已經60年，本月首次因政府關門中斷，受影響的家庭不得不求助於食物銀行或放棄醫藥費來維持生活。依SNAP發放規定，收入低於聯邦貧窮線130%的美國人可領取補助，2026財政年度單人家庭最高每月可領298美元，兩人家庭為546美元。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

被指「婆婆離世隔天去慶生」！ 曾馨瑩還原時間線：心情非常沉重

哎呀手滑了！韓男星誤PO「芳名錄價格表」捲桃色爭議 遭經紀公司宣布解約

感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了