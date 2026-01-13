美最高法院擬審關稅合法性 川普示警：若違法「美國將會完蛋」

美國最高法院計畫裁決總統川普推動的全球關稅措施合法性。(AP)

美國最高法院計畫於當地時間14日，裁決美國總統川普推動的全球關稅措施合法性。對此，川普警告，若他的部分關稅政策不合法，美國將面臨數千億美元的償還責任。

美國總統川普於2025年4月公布全球對等關稅，對多數進口商品課徵10%至50%關稅，然而此舉遭到下級法院判定違法，認定其動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）為超越權限的舉動，該案件被上訴至最高法院。最高法院於2025年11月初辯論庭，保守派與自由派法官皆對川普的作法提出質疑，並計畫於當地時間14日裁決關稅措施的合法性。

川普在社群平台發文指出，若最高法院判定他主打的經濟政策違法，美國政府將不得不向各家公司退還高達數千億美元的款項，且不包含各國與企業為避開關稅而進行投資要求的「償付」金額，「要是把這些投資也算進去，情況將會一團亂，我們國家幾乎不可能賠得起，美國將會完蛋」。川普指出，若真的必須賠償，光是釐清賠償金額、對象，以及支付的時間與方式，就可能耗費數年之久。

外界普遍認為，這起關稅案的裁決不僅攸關全球經濟貿易秩序，更被視為對總統權力的重要考驗，尤其在川普自2025年1月重返白宮後，對行政權力所作出的多項廣泛主張之下，美國最高法院是否願意扮演制衡角色，備受關注。





