美最高法院明判決「對等關稅」是否違憲…李淳指「影響不大」：台灣主要是「232條款」、出口70%是科技業

《紐約時報》報導，台美關稅降為15%，同時台積電將擴大在美投資設廠；不過，美國最高法院明（14日）將判決「對等關稅」是否違憲。對此，前駐歐代表、中經院副研究員李淳今（13日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，即便對等關稅最終遭判違憲，對台灣的影響也不大，因為台灣有70％都是科技業，適用「232條款」。

美國總統川普（Donald Trump）去年（2025）1月入主白宮後，援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），宣布美國的貿易逆差已構成國家緊急狀態，成為其對各國開徵「對等關稅」的法源依據。不過，多數大法官在去年11月的口頭辯論中，均對川普動用緊急權力的做法表達質疑，美國最高法院預計14日公布判決。

對此，李淳表示，其實對等關稅對台灣的影響並不算大，因為台灣出口高度依賴科技業，包含電子零組件、資通與視聽產品等，將盡70％。李淳直指，這些都不適用對等關稅，而是「232條款」。

同時，李淳也提到，台灣產業分配不均的問題需要重視，「這不是2026我們要面對的問題，是未來好幾年都要去重視的」。他指出，台灣將太多資源、心思放在台積電身上，像整個股市台積電漲，整個股市就漲；台積電跌，整個股市就跌，「台積電很重要，但台灣產業不是只有台積電，這是大家要慢慢去正視的問題」。

