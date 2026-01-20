美最高法院最快今裁決關稅是否違憲...鄭麗君指談判小組「密切關注動態」：無論如何都會爭取最高優惠

美國最高法院最快於今（20日）對總統川普的對等關稅法源依據做出是否違憲的裁決，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，若判決不利，白宮隔天將啟動「替代方案」。對於外界關切關稅政策可能違憲，行政院副院長鄭麗君表示，談判小組密切關注判決動態，川政府如何因應，談判小組也必須推估。她強調，無論如何都會爭取最高的優惠，以穩定來治理不確定性。

此前，美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特就透露，對等關稅政策若被宣判違憲，將依1974年《貿易法》（Trade Act of 1974）第122條，立即徵收全面性關稅，以彌補空窗期。財政部長貝森特（Scott Bessent）也評論，認為最高法院不太可能推翻總統的標誌性經濟政策。

鄭麗君針對此事回應，有關美方高院判決的動態，談判小組持續密切關注；最高法院判決後，美國政府如何因應，談判小組也必須要推估。她直言，「都在未知之中，但我們都會密切關注。」



鄭麗君指出，因為美方將許多品項逐漸移往232條款進行調查，因此過去談判花了很多時間進行預先性談判，爭取優惠的時候已經涵蓋未來232條款可能持續增加。



此外，鄭麗君也說，232條款下已經有稅率的項目也爭取優惠待遇，還有一個條款是未來就232條款的調查項目，台美會建立磋商機制持續爭取優惠。



最後，鄭麗君強調，無論如何，談判小組必須在各種關稅變動的不確定性中，爭取最高的優惠，以穩定來治理不確定性，免除產業的不可預測性。

