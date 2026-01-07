美最高法院最快週五裁定關稅案

根據英國航運相關網站表示，美國最高法院已排定本週五最快就美國總統川普（Donald Trump）所推動全球關稅措施作出裁定的時間點。

美國最高法院慣例不會事先說明當日將公布哪些案件判決，僅表示只要大法官於華盛頓時間上午十時進入法庭，即有可能宣讀已完成審理案件的裁決。由於該案至今採取加速審理程序，關稅案被視為本週五可能宣判的重點案件之一。

若最高法院裁定川普關稅措施違法，將直接衝擊其代表性的經濟政策，也可能成為川普重返白宮以來，最重大的司法挫敗。爭議焦點在於川普於去年四月二日宣布的「解放日」關稅政策，該措施對多數進口商品課徵十％至五十％不等的關稅，並另以打擊芬太尼走私為由，對加拿大、墨西哥與中國大陸加徵關稅。

廣告 廣告

川普於週二對眾議院共和黨議員表示，「有一件重大的最高法院案件，希望他們做出對國家有利的決定，總統必須有運用關稅談判與交易的權力。

法院於去年十一月五日的口頭辯論中，已有多位大法官對川普是否有權依據一九七七年法律，在所謂「緊急狀態」下單方面實施大規模關稅表達質疑。該法律原本賦予總統在特殊緊急情況下的有限權力，但是否適用於此類廣泛貿易措施，成為審理核心。

最高法院官網公布相關行程之際，正值大法官結束為期四週假期休庭，並重返工作崗位。未來兩週內，法院亦可能再行安排其他宣判日。