美最高法院最快20日公布對等關稅是否違憲...白宮備有「穩固備案」被推翻立即祭10％應急

美國最高法院可能將於20日針對總統川普的對等關稅政策做出裁決，白宮國家經濟委員會主任哈塞特昨（16日）受訪時對此表示，川普已準備好一套「非常穩固的備案」，若最高法院判決關稅違憲，川政府將立即對全球徵收10%的全面性關稅，作為空窗期的緊急措施。但他也說，白宮非常有信心最高法院會支持他們。

據《富比世》報導，最高法院正在審議川普根據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）向全球徵收對等關稅是否合法；最高法院不會宣布具體的裁決何時公布，但預期時間可能是下週二（20日）出爐。

對此，川普多次表達關稅可能被推翻的擔憂，警告將對美國經濟造成生存威脅，並稱若最高法院判決不利，關稅將因此陷入困境。



哈塞特昨日在《福斯商業頻道》節目上時透露，若最高法院裁定現行關稅無效，白宮有因應的「穩固備案」，將依1974年《貿易法》（Trade Act of 1974）第122條，立即徵收10%全面性關稅，以彌補《國際緊急經濟權力法》失效後的空窗期。



報導指出，《貿易法》（Trade Act of 1974）第122條，允許總統有權在最長150天內徵收最高15%的關稅，以解決貿易失衡問題。而哈塞特直言，10%的全面性關稅是應急措施，但他稱政府對最高法院會跟他們站在一起「非常有信心」。



目前已有逾1000家公司提起預防性訴訟，在關稅政策被最高法院推翻時，向政府要求退還期間已繳納的關稅；不過最高法院即使推翻該案，也可能採「不溯及既往」方式，規範未來的關稅措施，並保留政府已徵收的款項。

(圖片來源：美國白宮臉書)

