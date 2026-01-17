美最高法院最快20日公布關稅判決 白宮稱如被推翻將全面性課10%應急

[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導

針對美國總統川普（Donald Trump）對全球實施的大規模關稅，而根據美國最高法院的官網，大法官於20日可能發布裁決，但要到當天早上9點30分才會公布清單，而這也表示關稅合法與否最快可能就在20日宣布，對此，白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）也指出，如果該關稅被判決違法，川普將啟用備案，對全球進口商品徵收10%的全面性關稅。

白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）。（圖／美聯社）

根據《富比世》報導，外界普遍預期關稅案判決最快可能在20日出爐，而哈塞特在接受福斯財經新聞訪問時，表示若法院裁定現行關稅無效，白宮已有一套備案，將立即對全球進口商品徵收10%的全面性關稅，作為過渡期的緊急措施。

而外界也估計，這項10%的關稅稅率，很可能是依據1974年《貿易法》第122條徵收；該條款授權總統為因應貿易失衡，有權在最長150天內，課徵最高15%的關稅。

哈塞特也說明，相關法規允許對特定行業或國家加徵關稅，但執行程序較為耗時，故這項10%的全面關稅將成為應急的過渡措施，不過哈塞特補充，政府「非常有信心」法院會站在他們這一邊。

