美最高法院未對關稅案裁定判決 川普：很清楚就是合法

2025年4月2日，美國總統川普在白宮宣布對等關稅。美聯社



美國最高法院週二（1/20）並未如預期對川普政府關稅違憲案裁定判決。美國總統川普對此表示，徵收關稅顯然合法，但他不確定最高法院最後會做出何種判決。

川普去年引用1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）施加對等關稅和其他多項關稅，被美國12州和部分受關稅影響企業提出訴訟。外界原本預期，美國最高法院週三宣布的3項判決將包括關稅案，但期待落空。

最高法院尚未公布下次宣布判決時間。一般認為，最高法院會在6月底本屆院期結束前做出決定。

對於關稅案懸而未決，川普週二在白宮記者會上表示，：「我不知道最高法院會怎麼做…對我來說，這案件非常清楚、再清楚不過。」

川普強調，他相信課徵關稅是合法措施，但他也警告，如果最高法院判決政府輸了，就得把已課徵關稅還回去，而這「絕對會傷害人民」。

另一方面，美國貿易部長葛里爾（Jamieson Greer）週二在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，川普依據IEEPA課徵關稅，乃「最合適的法律依據」。他說：「總統選擇援引IEEPA是因為這是最適合我們所面臨狀況的法源。無論是貿易赤字的緊急性、與國家安全的緊急性，都是最適合的。如果我們不能援引這項法律(課徵關稅)，我們當然還有其他的法源工具可用，然而IEEPA是其中最適合的。」

葛里爾並未對還可援引那些法院課徵關稅多做說明。不過白宮國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）上週五向媒體表示，如果最高法院判決政府援引IEEPA課徵關稅違法，並要求退還已徵關稅，政府將可依據1974年《貿易法》的第122條款對所有進口商品課徵10%關稅應急。

此外，哈塞特表示還可依據《貿易法》第301條款或是《貿易擴張法》的第232條款作為更長期性的關稅徵收法律依據。

