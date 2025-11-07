美最高法院裁准川普禁令 跨性別者無法選擇護照性別

美國最高法院裁准美國總統川普提出的禁令。（AP）

美國最高法院於當地時間6日裁准美國總統川普禁令，跨性別與非二元性別人士不得在護照上選擇與其性別認同相符的性別標記，推翻了下級法院允許申請人選擇「X」性別標記的裁決。

美國最高法院於當地時間6日裁准美國政府提出的禁令，將只承認「男性（M）」、「女性（F）」2種性別，此舉中止下級法院9月的一項裁決，該裁決允許跨性別與非二元性別者在護照上申請標註「男性（M）」、「女性（F）」或「X」性別標識，而不是出生時的生理性別。

廣告 廣告

參與訴訟的跨性別與非二元性別者表示，他們因護照性別標記與外貌不符曾在機場遭受性騷擾、脫衣搜查，甚至被指控持有偽造文件，美國最高法院的3位自由派大法官也持反對意見，他們認為這些護照使跨性別者面臨更多的暴力、騷擾與歧視風險。不過，保守派占多數的最高法院則表示，這項政策並未具歧視性，在護照上顯示持有人出生時的性別，並不比顯示其出生國家更違反平等保護原則，政府只是陳述一項歷史事實，並未對任何人造成差別待遇。

美國民權聯盟（ACLU）高級法律顧問戴維森（Jon Davidson）指出，強迫跨性別與非二元性別者攜帶違背其意願、暴露身分的護照，只會增加他們遭受騷擾與暴力的風險，該政策違反了聯邦法律和憲法規定的平等保護權，也助長美國政府對跨性別者及其憲法權利的攻擊。





更多《鏡新聞》報導

共和黨地方選舉失利 川普嘆「我不在選票上」與政府關門為主因

「如果連總統都難倖免」墨西哥總統街頭遇襲提告 推動性騷擾入罪

中配錢麗不認「鼓吹武統」直播喊冤 陸委會：不排除註銷居留權