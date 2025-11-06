美最高法院辯論川普關稅 貝森特：深感樂觀

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)5日表示，他在出席最高法院針對美國總統川普(Donald Trump)對等關稅合法性的聽證會後，感到「非常非常樂觀」。

貝森特告訴福斯財經新聞網(Fox Business Network)節目「柯德洛」(Kudlow)說，他認為那些針對川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act)來加徵關稅的原告「幾乎是在給自己難堪」，他相信最高法院會推翻下級法院對於關稅違法的裁定。

當被問到如果最高法院維持原判，政府將如何歸還已徵收的巨額稅收時，出席5日辯論的貝森特表示，如果到了那種地步他們就會採取應對，但他有信心沒必要這麼做。

美國最高法院5日針對川普是否有權依據1977年「國際緊急經濟權力法」加徵關稅，聽取了超過2個半小時的言詞辯論。包括保守派和自由派法官都對這項在國家緊急狀態下使用的法律、是否賦予川普課徵關稅的權力、或這位共和黨籍總統已侵犯國會權力提出質疑。

保守派首席大法官羅伯茲(John Roberts)告訴代表川普政府辯護的聯邦檢察總長索爾(D. John Sauer)，關稅「是對美國人課徵的稅收」，向來是國會核心權力。

關稅─也就是由美國進口商支付的進口商品稅，可望在未來10年為美國政府帶來高達數兆美元進帳。美國憲法賦予國會徵收稅收和關稅的權力。

當被問到川普和他本人所吹捧的徵收關稅數額時，貝森特說，這些徵收的關稅是「碰巧的事」，相當於「不斷融化的冰塊」，隨著時間能徵收到的稅將會變少。然而，到了那個時候，受到較高的進口成本所刺激的國內製造業成長，將帶來更多的所得稅收入，導致一種平衡的結果。

一旦最高法院的決定對川普不利，將標示著法院的一項重大背離。最高法院在川普打壓移民、開除聯邦機構官員、跨性別軍人禁令等各領域的一連串裁定中都支持川普。