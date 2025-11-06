美最高法院辯論關稅政策 川普：輸了將有毀滅性後果

（中央社記者侯姿瑩華盛頓5日專電）美國最高法院今天針對總統川普動用緊急權力實施大規模關稅的案件進行口頭辯論。川普表示，聽說案件進展不錯，但如果案件輸了，將對美國帶來毀滅性的影響；他也以揚言加徵100%關稅逼中國撤回稀土管制措施為例，強調關稅重要性。

美國最高法院今天針對川普（Donald Trump）前所未見地動用總統權力、實施大範圍全球關稅的合法性展開辯論，而大法官不分保守派、自由派，都對川普動用緊急權力徵關稅的做法提出質疑。

川普今天接受福斯新聞（Fox News）專訪被問及此事時表示，他聽說案件進展不錯。但「如果我們在這個案件中輸了，對我們國家將是毀滅性的」，他認為，這是美國史上最重要的案件之一。

美媒報導，這起案件的審理結果可能在數週或數個月內出爐，對美國企業、消費者及川普政府貿易政策都具有重大的經濟及政治影響。

川普今天也在訪問中舉例，中國國家主席習近平曾以稀土管制對美國出手，他則以關稅反制，揚言對中國商品在既有關稅上再加徵100%關稅，「結果他們10分鐘後就打電話來」，雙方後來達成協議。

川普說，如果當時沒有揚言對中國加徵關稅，全球都會因北京的稀土管制措施陷入困境。「那不只是對我們的威脅，而是對整個世界的威脅。」

他表示，他日前和習近平及其他領袖舉行很成功的會晤，並稱，若沒有關稅措施，「這些都不會發生」。

中國在10月初曾宣布對稀土出口實施大範圍限制，川普隨即揚言，將對所有中國商品加徵100%的新關稅。不過，川普和習近平10月底在韓國舉行雙邊會後，北京承諾暫緩稀土出口管制。

中國為全球主要的稀土生產國，而稀土則是汽車、電子、國防等產業製造關鍵磁鐵的原料。（編輯：陳慧萍）1141106