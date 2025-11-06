美最高法院開審川普關稅案 保守派大法官也質疑合法性

美國最高法院的大法官們於5日針對川普政府課徵對等關稅的合法性展開辯論，大法官不分保守派與自由派，多對川普動用緊急權力徵收關稅的做法提出質疑，市場預測川普關稅政策在最高法院過關的機率也往下驟降。

美國訟務司代表索爾表示，總統川普（Donald Trump）警告若解除相關協議，將使美國面臨更具侵略性的國家報復，「帶來災難性的經濟和國家安全後果」。

同時，也有保守派大法官對總統課徵關稅的權力表達疑慮，大法官戈蘇奇指出，一旦國會將權力交給總統，就再也無法收回；原告律師卡提亞則強調，「關稅就是稅，建國先賢已將此權力明定交予國會」。

此外，大法官卡瓦諾提到，1971年時尼克森總統曾下令對外國進口商品課徵10%附加稅，認為「弄清楚這一點，對於正確判決此案至關重要。」

另一方面，出席旁聽的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）認為，對政府最終勝訴感到非常樂觀，且他在前一天提到，即使政府敗訴，仍有多個法律選項可以維持關稅課徵。

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／周瑾逸

