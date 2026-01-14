美最高院今晚將宣布關稅案! 若再「跳票」有利川普 若準時 他勝率「這麼低」….

美國總統川普對世界各國提出的加徵關稅，衝擊全球經濟。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號

[Newtalk新聞] 美國最高法院已釋放信號，可能會在美東時間週三上午 10 點（台北時間週三晚上 11 點）左右發佈意見書，這再度點燃了市場關於一項關鍵關稅裁決即將落地的猜測。

市場曾在上週五抱有類似預期，但當地時間 9 日，最高法院表示，當天不會就川普政府依據《國際緊急經濟權利法》（IEEPA）做出的全球對等關稅作出裁決。

市場普遍關注的焦點在於，若最高法院首席大法官 John Roberts 及其同僚繼續推遲發佈關於 IEEPA 關稅的裁決，這可能預示著法庭立場正在發生微妙變化。

目前美國最高法院共有 9 名大法官，其中保守派 6 人、自由派 3 人。報導指出，若 3 名自由派法官加上 2 名保守派法官投票反對，將可限制總統依據 IEEPA 實施關稅的權力。 圖：翻攝自 X Eric Daugherty

分析人士指出，若裁決拖延至 2 月下旬之後，原本看似不利於川普政府的法律天平可能會發生傾斜。儘管 Evercore ISI 等機構目前仍維持川普可能敗訴的基本判斷，但他們也警告稱，裁決每推遲一周，川普政府勝訴的可能性就增加一分。

此次裁決對市場具有重大潛在影響。部分策略師擔憂取消關稅會帶來不確定性從而拖累股市，而另一派則認為這將提振經濟增長。

此外，若法院裁定關稅非法並要求退款，將對美國財政產生衝擊。川普已在社交媒體上警告，這可能涉及「數千億美元」的賠償，形容其為「完全的混亂」。

美國總統川普推行「對等關稅」政策。 圖：翻攝白宮YouTube

Evercore ISI 分析師 Sarah Bianchi 等在報告中指出，儘管最高法院遵循自己的時間表，但法庭深知此案的重要性，因此他們原先預期會在短期內做出決定。然而，如果最高法院未能在 2 月底前對此案做出裁決，這對川普和關稅支持者而言可能是個好兆頭。

一旦裁決時間拖入 2 月下旬或更久，法院判決政府敗訴的可能性就會降低，這主要考慮到該問題的時效性和財政影響。

市場策略師對於法院裁決將如何影響市場意見不一。一些預測者認為，廢除 IEEPA 關稅將意味著更多的不確定性，從而對股市構成壓力；而另一些人則認為，取消進口稅將提振經濟增長和股票市場。

除了股市，另一個關鍵因素在於大法官對關稅退款的態度。如果法院裁定川普敗訴，是否要求退還已徵收的關稅將成為焦點。

美國最高法院。 圖:達志影像/路透社

分析師指出這對債券市場至關重要，因為評級機構標普維持美國主權債務評級和穩定展望的部分原因，正是基於預期的關稅收入。

目前，博彩市場資料顯示，川普勝訴的概率並不高。Kalshi 最近給出的勝訴概率為 32%，而 Polymarket 則將概率定為 28%。

這一預期的下降主要源於去年 11 月 5 日的口頭辯論，當時一些保守派大法官對川普律師的提問被認為特別具有懷疑態度。

儘管 Evercore 目前仍預測川普更有可能輸掉官司，但他們預計政府已準備好通過其他授權來替代大部分基於 IEEPA 的關稅。

鋼鐵產業（示意圖） 圖：截自中鋼官網

例如，川普此前曾利用不同的法律對鋼鐵、鋁、木材和其他行業徵收進口稅，而這些基於特定行業的關稅並不在本次案件的審理範圍內。

川普本人對可能敗訴的後果發出了嚴厲警告。反對者一直強調，IEEPA 法律文本中並未明確提及關稅，且此前從未有總統利用該法案徵收關稅。對此，川普辯稱，如果最高法院否決這些關稅，美國經濟將遭受重創。

他在週一的社交媒體貼文中重申了這一立場，並對潛在的關稅退款表示擔憂。川普稱：「如果出於任何原因，最高法院在關稅問題上裁定美國敗訴，我們需要償還的實際金額將達到數千億美元。」

