美最高院允許德州使用新選區地圖 有利共和黨期中選情

美國最高法院4日允許德州在2026年期中選舉使用重新劃分後的國會選區地圖，此舉增加了美國總統川普(Donald Trump)的共和黨繼續掌握眾議院控制權的希望。

在川普的授意下，德州推動重劃了5個對共和黨有利的選區，這也引發了全國各地一系列的選區重劃行動。

保守派佔多數的最高法院暫緩了下級法院的裁決。該裁決表示，重劃的選區地區錯誤地使用種族因素來劃分選區。

6名保守派大法官之一的阿利托(Samuel Alito)在協同意見書中表示：「德州需要確定2026年期中選舉的選區，因此我不會拖延法院的命令。」

3名自由派大法官都對這項未署名的裁決表達異議。

大法官凱根(Elena Kagan)在不同意見書中表示：「地區法院進行了9天的聽證…在考慮所有證據後，法院認為答案很明確。德州基本上以種族劃分其公民，創造了一個支持共和黨的眾議院地圖。」

儘管這項裁決僅技術上暫緩了下級法院的裁決，但由於下週就是德州候選人的登記截止期限，這將實質上確保2026年期中選舉將使用對共和黨有利的選區地圖。