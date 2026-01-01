美最高院關鍵裁決在即 首席大法官稱憲法仍「堅定不移」

美國聯邦最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)31日表示，憲法仍是美國的堅實支柱，這個訊息正值美國司法體系經歷了動盪的一年，最高法院即將做出關鍵性裁決。

羅伯茲在寫給司法部門的年度信函中表示，美國的建國文件仍「堅定不移」，並引述了前總統柯立芝(Calvin Coolidge)的名言：「當時如此，現在亦然」(True then; true now)。

這封信函正值過去一年，法律學者和民主黨對可能出現的憲政危機表達擔憂，因為共和黨籍美國總統川普(Donald Trump)的支持者，對那些阻礙他的影響深遠保守派議程的裁決發動反擊。

羅伯茲今年3月曾罕見譴責川普呼籲彈劾一名法官的舉動，因為該名法官在涉及遣返被指控為幫派成員的委內瑞拉移民的案件，裁定他敗訴。

羅伯茲31日的信函聚焦於美國歷史，包含一起19世紀初期確立了一項原則的案件，也就是國會不得因爭議性裁決開除法官。

羅伯茲也呼籲法官「繼續依據我們的誓言裁定擺在我們面前的案件，平等對待窮人與富人，忠實且公正地履行美國憲法與法律規定的所有職責」。

儘管川普政府在下級法院遭遇阻力，但在最高法院緊急審理的案件中獲得20多次勝利。在最高法院佔多數的保守派大法官，允許川普暫時禁止跨性別者從軍、撤回經過國會批准的數十億美元聯邦支出、對移民採取強硬措施，並開除經參議院確認的獨立聯邦機構負責人。

最高法院過去一年也讓川普遭遇了幾次挫敗，包含他推動在美國各城市部署國民兵。

最高法院將在2026年面臨其他關鍵議題，包含川普企圖廢止出生公民權，以及有關他是否能單方面對上百個國家徵收關稅的裁決。

羅伯茲的信函很少提到這些議題，信函開頭回顧了潘恩(Thomas Paine)1776年撰寫的開創性小冊子「常識」(Common Sense)，潘恩是一位「近期移民到英國北美殖民地的人」。信函的結尾是柯立芝鼓勵人們「在黨派政治的紛擾中」從憲法和獨立宣言中「尋求慰藉」。 (編輯:柳向華)