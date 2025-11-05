美期中選舉前哨戰 民主黨拿下1巿長與2州長

紐約市長當選人曼達尼表示，「太陽或許已在我們這座城市落下，但正如德布斯曾說過的，我能看見人類更美好的一天即將到來。」

在川普為紐約前市長古莫（Andrew Cuomo）奮力拉票下，34歲的民主社會主義者曼達尼，最後還是在超過6成選民的高票背書下，勇奪紐約市長寶座。

印度裔的曼達尼出生於非洲烏干達，他在7歲時跟隨家人移民美國，2018年才取得公民身份。他將是紐約第一位穆斯林市長，也是百年來最年輕的市長，而他年僅28歲的敘利亞裔妻子，也將是最史上年輕的市長夫人。

曼達尼指出，「紐約，我們已經回應了那些恐懼，今晚，我們用清晰的聲音宣告，希望，依舊存在。」

曼達尼一戰成名，從沒沒無聞的州議員，躍身成為民主黨內耀眼的政治新星。他的政見是向富人增稅，以提供紐約市民免費公車、免費托育、並爭取房租凍漲。這是紐約史上第一次，由抱有強烈民主社會主義作風的政治人物當家做主，並掌控每年約合新台幣3兆4千多億元的龐大預算。川普選前曾痛批他是「共產主義者」，還揚言，萬一曼達尼當選，要大砍對紐約的聯邦資金。

這場形同2026年美國期中選舉前哨戰的首長選舉，結果在紐約市長、維吉尼亞和紐澤西州長之戰，都由民主黨包辦勝選。其中紐澤西州是1961年以來，第1次有政黨三連霸贏得州長選舉。曾任美國海軍直升機飛官，同時也當過4屆眾議員的薛洛（Mikie Sherrill），成為了紐澤西史上第2位女州長。至於維吉尼亞則是由紅州變天為藍州，並誕生了第1位女州長。

維吉尼亞州長當選人史班伯格（Abigail Spanberger）說：「幾分鐘前，亞當告訴我們的女兒，你們的媽媽要當維吉尼亞州長了。」

史班伯格是前中央情報局CIA官員，當過三屆聯邦眾議員。維吉尼亞州這次的選舉結果，其實不令人意外，因為這裡是僅次於加州，擁有全美第2大聯邦雇員規模的州。

史班伯格表示，「今晚身為州長當選人，我要呼籲國會、共和黨與民主黨以及我們的總統，做出實質進展，結束政府停擺。」

針對這個選舉結果，川普已在「真實社群」（Truth Social）上歸因於兩件事，一個是他自己沒在選票上，另一個是政府停擺，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）則是在X平台上發文恭賀民主黨，還表示「未來看起來更光明了一點」。