美期中選舉》共和黨大老警告：參議院多數地位岌岌可危

美國今年將舉行期中選舉，共和黨控制兩院多數的局面可能受到挑戰 圖 : 翻攝自IC Photo

[Newtalk新聞] 美國將於今年11月3日舉行期中選舉。晚近的民調與補選，都顯示共和黨掌控兩院多數的局面可能受到嚴重挑戰。全美共和黨參議員委員會主席史考特（Tim Scott）2日在與共和黨參議員的閉門會議上向其黨內發出嚴峻警告，根據《福斯新聞》（Fox News）最新發布的全國民調，共和黨在選票上處於劣勢，這可能會影響今年的參議院選舉。

史考特在簡報中指出，在最新的《福斯新聞》全國民調中，民主黨在普選投票中領先共和黨6%。普選投票詢問受訪者在選區內支持民主黨候選人還是共和黨候選人，但不提及具體候選人姓名。史考特的簡報最初由Axios報導，並得到了《福斯新聞》數位頻道的證實。

廣告 廣告

史考特表示，最嚴峻的挑戰可能來自緬因州，長期擔任共和黨參議員的柯林斯正在這個傾向民主黨的北部新英格蘭州競選連任。

此際，共和黨也面臨嚴峻的政治形勢，川普（Donald Trump）總統的支持率持續低迷，而民主黨人則士氣高昂，正努力奪回眾議院多數席位，並有可能重新奪回參議院的控制權。

福斯新聞的民調是最新一項令共和黨人感到擔憂的全國性調查。

這項於1月23日至26日進行的民調顯示，超過一半（54%）的受訪者認為，美國目前的狀況比一年前川普上任時更糟，只有31%的受訪者認為美國的情況有所改善。只有十分之三的受訪者認為經濟狀況良好或優秀。

根據最新的民調，民主黨的品牌形象仍然處於負面水平。但部分得益於民主黨人對持續通膨下民眾負擔能力問題的精準關注，他們在2025年的選舉中取得了決定性勝利，並且自川普第二任期開始以來，在其他非選舉年和特別選舉中也表現出色。

上週末的選舉結果生動地印證了這一點：共和黨人在德克薩斯州沃斯堡地區的一場州參議員特別選舉中慘敗，得票率高達兩位數。而就在15個月前，川普在2024年的選舉中以17％的優勢贏得了該選區。

參議院多數黨領袖、南達科他州共和黨參議員圖恩（John Thune）在全美共和黨參議員委員會簡報會後告訴記者：「民主黨人正將目標鎖定我們的一些現任議員。因此，在緬因州和北卡羅來納州等地，一些選情將會非常激烈，耗資巨大。」

圖恩表示，德克薩斯州的特別選舉結果“提醒我們，我們需要提升自身水平，不僅要為美國人民創造政績，還要更好地傳遞這些政績信息。我認為，回顧過去一年我們取得的成就，我們的候選人可以以此為競選綱領，這的確是一份非常出色的政績。”

圖恩指出，共和黨推出的《一項全面而美好的法案》（One Big Beautiful Bill Act）是川普第二任期內最具代表性的國內政績，其中包括多項減稅措施，許多選民將在今年春天感受到這些措施帶來的影響。

圖恩說：「我認為德州發生的事情應該引起我們的重視，提醒我們提升自身水平，做得更好。 我們必須走出去，講述這個故事。我認為在接下來的幾個月裡，我們會做到這一點。」

史考特在去年底接受福克斯新聞數位頻道採訪時宣稱：「2026年將是川普的各項活動、行動以及我們通過的立法真正體現在美國選民心目中的一年。由於特朗普總統以及共和黨掌控的參眾兩院多數席位，全國各地的消費者都將感受到經濟的更加實惠。」

民主黨人則樂於迎接這場挑戰。

民主黨參議員競選委員會（DSCC）主席吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand ）上個月在接受福克斯新聞數位頻道採訪時表示，「川普總統正在推行一項有害的政策議程，損害民眾利益。」

她還補充說，她「樂觀地認為我們有機會奪回多數席位」。

吉利布蘭德認為，川普「因其糟糕、傷人且有害的政策議程而引發瞭如此強烈的反彈」，她表示，這「進一步擴大了選情版圖」。

除了緬因州和北卡羅來納州，民主黨人還試圖在德州、俄亥俄州、阿拉斯加州和愛荷華州（均為共和黨傳統票倉）奪回共和黨把持的參議院席位。

但他們目前處於守勢，需要在關鍵州密西根州、搖擺州新罕布夏州以及傾向民主黨的明尼蘇達州保住空缺席位。全美共和黨參議員委員會則將目標鎖定在關鍵州喬治亞州，他們認為尋求連任的民主黨參議員奧索夫（Jon Ossoff）的選擇岌岌可危。

儘管史考特本周向參議院共和黨同僚發表了一番令人警醒的講話，但他去年12月接受《福斯新聞》數位頻道採訪時表示，在爭奪多數席位的戰鬥中，「目前54席顯然觸手可及，但如果運氣好的話，55席也將屬於我們。」

對此，民主黨並不以為然。吉利布蘭德上個月被問及史考特是否能贏得一兩個席位時，回應：「絕無可能。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

古巴態度放軟！願與川普政府對話換鬆綁能源封鎖 但「這件事」仍免談

藍白擋軍購挨批！詹江村嗆「再唧唧歪歪就制裁美國」律師轟：舔中反美義和團