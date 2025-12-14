美期中選舉 川普先打預防針…不確定共和黨能否維持眾院掌控權

美國總統川普表示，他不確定共和黨能否在明年期中選舉後，繼續維持眾議院的掌控權，因為他的一些經濟政策尚未完全發揮效果。此外，美國健保成本明年起可能飆漲，將加劇民眾對生活成本居高不下的不滿，招致民主黨猛攻，也不利共和黨選情。

川普12日接受美媒專訪時，在宣傳自己為美國確保數十億美元投資所做的努力之餘，也坦承他無法預測這些努力能否在明年選舉前，變成共和黨的政績。

他被問到共和黨是否會在明年11月期中選舉失去眾議院多數時，回答：「我無法告訴你。我不知道這些資金何時才會揮作用。」

自從川普重返白宮以來，美國經濟一直穩定成長，但民眾並未均等地感受到好處。就業成長持續低迷、失業率提高，物價上漲更引發許多民眾不滿，認為政府公布的經濟成長並未反映其財務現狀。

儘管經濟擔憂去年助攻川普勝選，但如今選民對他在處理經濟議題上的觀感愈來愈差。

紐時則分析，川普一直嘗試淡化的健保成本飆增議題，可能使民眾對經濟負擔能力的感受惡化，並且招來民主黨攻擊。

川普9月在會見民主黨參議院領袖舒默時表示，將重新改寫美國健保政策基石的「平價醫療法」（ACA），但三個月過去，白宮至今尚未擬出任何計畫，川普也還沒與民主黨國會黨團展開協商。且隨著法案提供的額外補貼到期，近2,000萬名美國民眾的健保費用將大漲。

紐時指出，若健保協商拖到明年中，將讓期中選舉的議題更有可能落入由民主黨主導的領域，而不是白宮所偏好的犯罪或移民議題。

