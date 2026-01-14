美未禁台鬼頭刀 我出口值成長40%

媒體報導，台灣鬼頭刀遭美國列為避免選購水產品。漁業署昨（十四）日澄清表示，美國Fish Choice民間組織依照各國漁業改進計畫（FIP）提出建議，目前除了我國之外，包括秘魯、厄瓜多、印尼、哥斯大黎加、瓜地馬拉、巴拿馬等鬼頭刀捕撈國，均因欠缺漁業作業與海洋生物互動紀錄，被列為不建議選購對象，這是美國民間組織的選購參考，並非美國官方公告禁止。

漁業署指出，因應美國市場要求產品須有生態標章或進行漁業改進計畫（FIP），漁業署自一○四年起，輔導新港區漁會及相關業者成立新港鬼頭刀FIP，迄一一四年業獲美方認可取得FIP綜合（Comprehensive）評估等級，同時公開登錄於Fishery Progress網站。

根據統計資料，一一四年台灣鬼頭刀出口值已達七‧三億元，相較一一三年成長百分之四十，鬼頭刀穩定外銷國際市場。此外，農業部一一四年十二月一日公告「鬼頭刀出口應遵行事項」，自今年四月一日實施，同時協調經濟部國貿署配合新增鬼頭刀貨品號列441輸出規定，建立鬼頭刀魚貨來源追溯機制。

漁業署進一步指出，業者出口前應由農業部簽審通關平台上傳卸魚聲明書、交易證明資料、漁船漁撈日誌，甚至台灣鬼頭刀漁業協會出具證明書，經由漁業署核准後才能出口。值得一提的是，漁業署與上述協會一一四年十二月一日召開鬼頭刀FIP工作小組會議，協會將於今年度進行鬼頭刀MSC改進計畫（MSCIP），以五年為目標取得MSC標章。