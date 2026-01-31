美東南部23萬戶停電6天危急 暴風雪又將來襲
經歷上周末的暴風雪後，南北卡羅來納和維吉尼亞州又將面臨另一場嚴峻冬季風暴，北卡部分地區恐出現多年來最大降雪；與此同時，東南各州23萬餘戶居民截至30日為止已連續停電六天，處境將雪上加霜。
大規模風暴才剛席捲美東將近一周，導致大片冰雪覆蓋，田納西州納許維爾(Nashville)多處迄今未恢復供電；國家氣象局(National Weather Service)預告，北極冷空氣正向東南部移動，納許維爾等城市30日晚氣溫驟降至華氏十幾度。
停電追蹤網站poweroutage.us顯示，截至30日上午，超過23萬戶家庭和企業停電，多位於密西西比和田納西州；密州官員稱，並非所有居民都能在新一波寒流來臨前復電。
氣象預報稱，美東嚴寒天氣將持續到2月，本周末南北卡羅來納、維吉尼亞和喬治亞州東北部極有可能下大雪，北卡部分地區降雪恐達1呎，馬里蘭到緬因州東海岸沿線也可能降雪。
31日晚至2月1日凌晨將有強風、伴隨中到大雪，風暴1日早晨移向海面前可能有短暫暴風雪。
北卡州長史坦因(Josh Stein)29日宣布該州進入緊急狀態，該州部分地區降雪量可能達1呎。大雪將持續一段時間。
南卡海濱城市默特爾比奇(Myrtle Beach)估計有6吋降雪，當地常有颶風但鮮少下雪，沒有除雪設備，新上任市長克魯亞(Mark Kruea)說，市府團隊或許會用推土機或其他機具清雪。
專家說，危險寒流侵襲下，密西西比和田納西州部分地區居民面臨體溫過低的風險；他們已被困在家裡斷電六天，氣溫低於冰點，老人、嬰幼兒和患病者可能在嚴寒下數小時便開始有體溫過低症狀如精疲力竭、言語不清和記憶力減退，到了第六、七天甚至十天以上，健康的人也可能受危害。
密西西比是全美最貧困的州之一，官員稱這是該州1994年以來最嚴重冬季風暴；州長李夫斯(Tate Reeves)說，國民警衛隊正在運送食物、毯子和其他物資。田州已分發600多件暖氣用品和超過2200加侖汽油和柴油。
從德州到新澤西州，寒天侵襲地區已有80多人死亡，約半位於田納西、密西西比和路易斯安那州，原因是體溫過低或疑似一氧化碳中毒。
天冷取暖時務必確保發電機等室內用熱源不會排放致命的一氧化碳。
