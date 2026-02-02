美東「炸彈氣旋」來襲 北卡降雪破紀錄、數百航班取消

從墨西哥灣沿岸到新英格蘭，東部1日繼續陷在極寒天氣，新出現的「炸彈氣旋」(bomb cyclone)為北卡羅來納州帶來了破紀錄降雪，至少造成兩人交通意外死亡，取消數百架航班；東南部佛州則出現罕見的陣雪，冷氣團持續低溫，太空總署(NASA)也被迫延後阿提米絲2號(Artemis II)的發射計畫。

綜合媒體報導，東部約有1.5億人處於寒冷天氣預報和極寒警告，自1月下旬以來全美各地已通報超過110人死於寒冬天氣和風暴相關的災害。

剛過去的周末，南部地區風寒指數接近零度，甚至個位數，受強勁沿海低氣壓影響，東岸地區出現強風天氣，體感溫度會顯著降低：中西部北部、五大湖區、東海岸大部分地區體感溫度將降至華氏十幾度，東北部內陸地區則降至個位數甚至華氏零下。

截至1日下午，仍約有5200萬人處於寒天預警，最高氣溫比平均值低10至25度，佛州體感溫度在30至40度之間，喬治亞州、卡羅萊納州體感溫度則在十幾至二十幾度。

北卡羅來納州最大城市夏洛特及周邊地區出現近1呎的降雪。航班追蹤網站FlightAware顯示，1月31日國\航班取消超過2800班次，2月1日又有至少1700班次取消；1日取消的航班中，超過800班次是往返夏洛特道格拉斯國際機場(Charlotte Douglas)的航班。地面交通亦不樂觀，北卡州長史坦因(Josh Stein)稱已獲報超過一千起交通事故、兩起道路死亡事故，呼籲民眾盡量不要上路，注意安全。

剛過去的周末，東南部多地氣溫亦創下歷史新低，南佛州遭遇1989年12月以來最冷氣團，桑福德(Sanford)、墨爾本(Melbourne)、戴通納海灘(Daytona Beach)等地更是刷新了當日及2月最低氣溫紀錄。佛州果農有時會幫作物噴水以保護它們免受寒冷侵襲，然而這波寒冷天氣讓草莓和柳橙直接結冰了。

位於佛州東海岸的甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)，氣溫接近冰點、強風大起，NASA人員不得不延遲重要的燃料測試，並將發射日期延後到最快2月8日後。NASA最初計畫在2月首周派遣四名大空人繞月飛行，這是自1972年阿波羅17號以來的首次載人月球任務。

