美查扣俄護航委國油輪 新衝突點

聯合國人權部門高級官員圖爾克表示，就聯合國的立場，美國對委內瑞拉的攻擊，顯然破壞了國際法的基本原則，就是《聯合國憲章》當中的反對侵略條文。另外，路透等外媒報導，俄羅斯派出一艘潛艇和其海軍艦艇，護送一艘意圖從委國運油的油輪，美方7日登船查扣該油輪，該事件恐已成為美俄關係的新爆點。

聯合國人權事務高級專員發言人發表的聲明也同樣指出：「很明顯，這次行動破壞了國際法的一項基本原則：各國不得威脅，或使用武力侵犯任何國家的領土完整或政治獨立。」

「聯合國人權事務部在最近十年來，持續關注委內瑞拉局勢，各種證據表明，委內瑞拉人民的權利，確實長期以來一直受到侵犯。但是我們擔心，美國的軍事干預，只會使情況更加惡化。如果美國無法提供正當理由，那麼他們所違反的國際法之一就是《聯合國憲章》。」

英國國際法專家，前獅子山聯合國戰爭罪法庭庭長羅伯遜表示，對委內瑞拉的襲擊，明顯違反《聯合國憲章》第二條第四款。他說：「這就是侵略罪，紐倫堡法庭將其描述為最高罪行，是最嚴重的罪行。」

另《華爾街日報》指出，原名為「貝拉1號」油輪，已在委內瑞拉附近海域，試圖躲避美國的封鎖超過兩周。該船未能停靠委國港口裝載石油，美國海岸防衛隊仍一路追蹤至大西洋，以打擊一支在全球運送非法石油（包括俄羅斯黑市石油）的油輪船隊。

專家表示，俄羅斯一直對美國扣押其在全球運輸非法石油、為其經濟提供動力的油輪感到擔憂，並採取非比尋常的舉措，允許油輪在未經檢查或其他手續的情況下在俄羅斯註冊。

三位美國官員透露，俄羅斯一再要求美國停止追捕該船。俄羅斯新聞社6日報導稱，俄羅斯外交部表示正在關注這艘油輪的相關局勢。白宮沒有回應置評請求，但美軍南方司令部6日在社群媒體上表示，已準備好「對途經該地區的制裁船隻和人員採取對抗行動」。