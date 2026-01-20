美查扣疑似改裝P-8反潛戰任務訓練器貨櫃 目的地：中國

美國司法部日前宣布對一只改裝貨櫃提起沒收訴訟，原因是該改裝貨櫃被設計為貨櫃式移動教室，裡面裝設有2台疑似用於訓練中國解放軍（PLA）反潛戰（ASW）的任務乘組訓練器（MCT） 圖：翻攝U.S. Attorney's Office, District of Columbia

[Newtalk新聞] 美國司法部日前宣布對一只改裝貨櫃提起沒收訴訟，原因是該改裝貨櫃被設計為貨櫃式移動教室，裡面裝設有2台疑似用於訓練中國解放軍（PLA）反潛戰（ASW）的任務乘組訓練器（MCT）。美方指控，這些設備是基於美國技術開發，違反《出口管制改革法》（ECRA）和《武器出口管制法》（AECA）。

根據司法部文件顯示，這兩台MCT被設計為貨櫃式移動教室，用於訓練空中預警與控制系統（AWACS）及反潛飛機人員，特別模擬美國波音公司製造的P-8「海神式」（Poseidon）海上巡邏機功能。設備軟體據稱由南非測試飛行學院（TFASA）工程師利用西方反潛飛機技術資料強化，包括P-8巡邏機的布局。美國司法部官員表示：「TFASA偽裝成民用飛行訓練學院，實際上是中國空軍與海軍的重要助力，將北約航空專業知識、作戰知能及受限技術直接輸送給解放軍。國安部門將繼續果斷行動，維護美國軍事優勢，防止美國技術落入對手手中。」

廣告 廣告

事實上，扣押行動發生於2024年，地點在新加坡海域的一艘中國國有海運「中國遠洋運輸有限公司」（COSCO）的貨櫃船上，該船正駛往中國。美方經超過一年的追查，認定該訓練器涉及美軍軍備機密，於是在華盛頓特區法院提起沒收訴訟。但南非測試飛行學院否認指控，聲稱這些貨櫃僅為基本移動教室，用於非敏感程序與軍事用途，使用公開可用及商業授權輸入軟體，該公司強調出口經相關當局審核，獨立調查未發現非法軟體或違規證據。

專家分析，解放軍確實將模擬美國及北約作戰程序與概念視為最佳訓練，一方面學習軍事操作流程，另一方面幫助潛艦部隊和水面艦了解如何應對美軍P-8巡邏機。專家直言，在美中緊張狀況下，華盛頓意圖阻斷任何專業知識流動，儘管本案中美方技術洩露程度尚不明確。美國近年多次警告退役飛行員提防中國資助組織招募洩密，也是在美中科技與軍事緊張加劇，防止關鍵技術外流。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

高市早苗宣布23日解散眾院 2月8日投票

楊宏基觀點》「狼來了」的警示 從突破中線到平均每日10架越線挑釁