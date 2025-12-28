美校車司機突無法呼吸！兄妹檔冷靜解圍 哥哥：看電影學的

美國俄亥俄州，一輛校車司機，在路上突然無法呼吸，情況一度危急，不過車上有一對兄妹冷靜應對，妹妹臨危不亂通報異狀、哥哥操作無線電向學校求助。所幸救援及時，司機沒有大礙，成功化解驚險時刻。

美國俄亥俄州，發生校車司機在路上突然無法呼吸的事件。（示意圖，與本事件無關／達志影像美聯社）

一對兄妹在校車司機突然無法呼吸的危急時刻，展現了超乎年齡的冷靜與機智。當校車停在下坡路段，司機高舉無線電、指著自己喉嚨表達困境時，坐在前排的小女孩卡翠娜立即察覺異狀，迅速通知其他年長學生。她的哥哥查理與同學們一同採取行動，拉起手煞車、使用無線電向校方回報位置與司機狀況，同時安撫其他孩子情緒，指引大家往車後方移動，避免驚慌。整個過程被監視器完整記錄下來。

卡翠娜發現異狀後，立即衝到車後通知年紀較大的學生。她描述當時情況時表示，她跑過去詢問司機怎麼了，司機只能指著自己的喉嚨，無法說話，她隨即跑回去叫來年紀大一點的孩子協助處理。查理回憶道，司機停下車並打開無線電時，他才意識到情況不對勁。面對緊急狀況，查理和其他學生迅速做出反應，有人拉起手煞車確保車輛安全，有人拿起無線電向校方求助，詳細報告校車位置和司機無法呼吸的情況。

當被問及如何知道使用無線電時，查理坦言他從電影中學到這些知識，他認為關鍵是保持冷靜，做當時該做的事。在等待救援的過程中，查理還負責安撫車上其他孩子的情緒，引導大家往車後方移動，避免驚慌失措，展現出超乎年齡的領導能力。

這對兄妹的父母對孩子們的表現感到非常自豪。他們表示，喜悅之情難以言表，很高興自己的孩子們擁有足夠的知識和能力去幫助他人。所幸，這起事件最終有驚無險，校車司機沒有大礙。這對兄妹的冷靜處理，成功化解了一場可能演變成嚴重意外的危急時刻。

