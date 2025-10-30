美核潛艦抵澳 再度聯合維保
記者廖子杰／綜合報導
美國海軍核動力潛艦「佛蒙特號」（SSN 792）29日抵達澳洲，準備接受「潛艦支援維修時期」（STMP）維護工作；這是美澳第2度執行潛艦聯合維保，雙方持續推進「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），為澳軍籌獲潛艦艦隊奠定基礎。
此次作業 更貼近未來規模
「美國海軍學會新聞網」（USNI News）報導，維吉尼亞級核動力潛艦「佛蒙特號」，29日抵達澳洲西部的斯特林海軍基地，將由美、澳海軍人員共同為其展開STMP維護工程。該艦官兵共134名，包含13位已完成美「海軍核子訓練單位」（NPTU）培訓的澳洲海軍水手。
澳洲國防部表示，這是繼去年美軍「夏威夷號」核潛艦後，兩國再度攜手進行潛艦聯合維保作業，但前次有「蘭德號」潛艦支援艦（AS 39）協助，這次則沒有，因此澳方人員將擔負更多責任，盼能體現澳洲在專業勞動技能提升方面的進展。這次「佛蒙特號」的STMP維護工作，作業量更大、更複雜，也會更貼近未來美、英部隊進駐後所需要的維護類型與規模。
根據AUKUS協議，美海軍2027年起將派出4艘維吉尼亞級潛艦與英國海軍合作，在斯特林基地編組「西部澳洲潛艦輪調部隊」（SRF-West），共同強化區域投射能量，同時推動澳洲籌獲核潛艦與相關技術能力。
美核潛艦「佛蒙特號」抵達澳洲斯特林海軍基地，將接受STMP維護。（取自澳洲國防部網站）
美澳再度攜手進行潛艦聯合維保，持續鞏固AUKUS協議夥伴關係。圖為抵達斯特林基地的「佛蒙特號」。 （取自澳洲國防部網站）
