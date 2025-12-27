美核潛艦泊釜山 鞏固聯防態勢

記者廖子杰／綜合報導

美國海軍洛杉磯級核動力攻擊潛艦「格林維爾號」（SSN 772），23日抵達南韓南部釜山港，進行物資補給，雙方官兵也進行參觀交流，持續深化防務夥伴關係，嚇阻區域潛在威脅蠢動。

南韓「韓聯社」報導，「格林維爾號」23日上午抵達位於南韓首都首爾東南方320公里處的釜山海軍基地，展開短期後勤整補和訪問行程；這是繼今年2月初，同級潛艦「亞歷山大號」（SSN 757）靠泊釜山後，再有美軍潛艦訪韓。

廣告 廣告

美海軍表示，此行除加強雙方官兵的交流合作，也將鞏固兩國聯合防禦態勢，向潛在威脅傳達明確嚇阻訊號，有效維護印太地區安全穩定情勢。

1996年服役的「格林維爾號」，是美海軍第61艘洛杉磯級潛艦，也是當前仍在役的28艘同級攻擊潛艦之一；該級潛艦曾是美軍水下主力戰力，但正由新一代維吉尼亞級潛艦逐步取代。

美海軍核動力潛艦「格林維爾號」23日抵達釜山港。圖為該艦10月靠泊關島。（取自DVIDS網站）