美森輪船攜手Whale Spotter 部署鯨魚偵測系統保護海洋生態

根據英國航運相關網站表示，美森輪船（Matson）近日宣布，與Whale Spotter達成產品合作協議，將採購並部署由伍茲霍爾海洋研究所（WHOI）開發的鯨魚偵測系統，使美森輪船成為第一家在貨櫃航運中使用此先進海洋保護技術的公司。

Whale Spotter系統結合熱影像與人工智慧（AI）驅動的偵測技術，並提供全天候廿四小時實時驗證監控，能在日夜間可靠偵測至三海浬以外的鯨魚，當系統發出即時警報時，船員即可調整航向，降低與鯨魚碰撞的風險。

早在二○二三年，美森輪船即向WHOI提供一百萬美元研究資金，並開放船隻與船員協助系統開發。之後，美森輪船已在旗下貨櫃船試行三套Whale Spotter系統，並額外訂購四套，將部署於前往夏威夷及阿拉斯加的船舶。

實地部署後證實，Whale Spotter能在數海浬外偵測浮出水面的鯨魚，並在數秒內發出驗證警報，提供船員及時反應時間。

美森輪船董事長兼執行長寇克斯（Matt Cox）強調，這項技術非常出色，符合該公司零失誤的要求。他表示，船員對這項新工具十分熟練，已在日常航行中用來保護鯨魚。

Whale Spotter由WHOI科學家Daniel Zitterbart博士與AI偵測算法共同開發者Sebastian Richter於二○二四年共同創立。前微定位公司Humatics的資深科技主管Shawn Henry擔任Whale Spotter執行長，負責帶領公司從研發轉向商業化生產。