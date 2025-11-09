美森輪船預估Q4營運獲利 將下滑3成

根據英國航運相關網站表示，總部在美國夏威夷檀香山的美森輪船（Matson, Inc.）預估今（二○二五）年第四季合併營業利益將較去年同期一億四千七百五十萬美元減少約三成。公司預期中國航線客戶在短期內仍將維持謹慎態度，並消化前期累積的庫存。

美森輪船分析，受到美、中兩國互徵港口進出費影響，該公司在三週內吸收約六百四十萬美元額外成本，直到雙方達成暫停協議才結束這場短暫但代價不小的爭端。

這項港口費措施自十月十四日生效，美國與中國同步對彼此船舶徵收入港費用，中國行動被形容為「針對美國相關船舶的報復性反制措施」，幾乎完全對照美方徵收標準。

僵局在短短三週內解除，美國總統川普與中國國家主席習近平於十月三十日宣布達成貿易與經濟協議，並決定自十一月十日起暫停雙方港口費措施。

美森輪船在中國與美國間經營兩條快速航線，包括「中國－長堤快航（CLX）」及「美森亞洲快航（MAX）」。截至十一月四日，該公司累計已支出達六百四十萬美元。

據十一月四日公布的二○二五年第三季財報，美森輪船當季淨利為一億三千四百七十萬美元，每股盈餘四點二四美元，較去年同期一億九千九百一十萬美元大幅減少。合併營收也自去年同期九億六千二百萬美元，降至八億八千萬美元。

該公司董事長兼首席執行長寇克斯坦言，目前營運環境艱難，美森的海運與物流部門在關稅與全球貿易帶來的不確定性與波動中，仍維持不錯表現。

寇克斯指出，中國航線是此次波動的主要受害者。第三季該航線貨櫃運量較去年同期下降十二點八％。他認為，相較於去年旺季高需求，今年太平洋航線旺季相對疲弱，主因是許多企業在第二季末及第三季初，已提前出貨，以避開美國關稅期限。

展望第四季，美森輪船預期在美中達成貿易與經濟協議後，市場不確定性將有所緩解。寇克斯表示，該公司預期第四季營運環境將較穩定，客戶對關稅、港口費、全球貿易與地緣政治等因素的憂慮將減輕。

按照協議內容，雙方達成港口費暫停措施為期一年，將於二○二六年十一月屆滿，代表問題僅暫時緩解，未來仍存有不確定性。

外界預期中國航運公司所受衝擊更為嚴重。HSBC預測，中遠海運集團（COSCO）每年可能需支付約十五億美元港口費，相當於其二○二六年預估營運獲利的七十四％；而東方海外（OOCL）則可能面臨六億五千四百萬美元的費用，占預估獲利的六十五％。