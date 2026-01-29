美業轉型新趨勢 產業走向整合型專業平台時代

格詩蒂美業創辦人紀可軒於二週年活動中分享品牌理念，強調以穩定、合規的皮膚管理思維，陪伴顧客與美業人長期成長。圖：格詩蒂美業提供

近年來，美業市場正面臨結構性轉變，消費者對保養服務的期待，已從單一課程體驗，逐步轉向重視專業評估、流程透明與長期管理的整合型模式；而對美業從業者而言，如何在快速變動的市場中站穩腳步、建立可被信任的專業定位，也成為重要課題。

格詩蒂（GOSTI）正是在這樣的背景下，逐步發展出屬於自己的「新美業平台」角色。格詩蒂美業商學院是一個共好共美女力平台，也陪伴美業人在平台突破自我，不只關注技術本身，更重視學習歷程、專業認同與長期職涯的累積，希望讓美業不再只是短期輸出的工作，而是一條能被規劃、被支持的專業道路。

格詩蒂美業舉辦二週年盛典，團隊齊聚見證品牌階段性里程碑，也象徵美業平台逐步累積的專業能量與夥伴關係。圖：格詩蒂美業提供

創辦人紀可軒分享，格詩蒂在發展過程中特別重視「賦能」與「共好」。品牌除提供專業保養服務外，也同步投入完整的培訓與教學系統，協助美業從業者突破學習斷層，建立更穩定、可持續發展的職涯能力。

在教學與培育規劃上，平台除整合實務課程與系統化流程，也協助學員銜接多項國內外專業認證與考證方向，包括 ISO／IEC 17024 國際人員認證、日本 JIAB 國際美創協會專業認證、韓國教育部授權之 GPF 職業證書體系、中國管理科學學會培訓中心專業人才證書、中國國家人才測評中心職業資格證書、國際療癒行業協會專業技能證書，以及世界中醫藥學會聯合會相關專業認證體系等，讓學習成果不只停留於課堂，有助於提升專業識別度。

紀可軒強調，證照本身並非最終目的，而是協助美業人被看見、被信任的一種工具；真正重要的，是在清楚理解專業邊界與責任的前提下，穩定累積實力。

她也指出，美業的核心從來不只是外在狀態的改變，而是長期信任關係的建立。未來，格詩蒂將持續深化平台角色，串聯教育、實務與專業認證資源，陪伴更多美業人在不同階段找到自己的定位，為產業注入更穩定、合規且永續的正向能量。

