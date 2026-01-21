美極限攀岩家24日將徒手攀登101 賈永婕喊「幹大事的勇氣」

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

Netflix《赤手獨攀台北101》將於24日播出，美極限攀岩家艾力克斯霍諾德(Alex Honnold)將在全球關注下挑戰徒手攀登101。101董事長賈永婕昨(20)日也發文吐露心聲，表示若能成為人類歷史性時刻的推手，把這紀錄、瞬間留在台灣、台北101是一件多麼驕傲的事，直呼有「幹大事的勇氣」。

賈永婕表示，上周六參加朋友聚會，一位非常有份量的友人拋問「如果你是台北101的董事長，你會做這件事嗎？」結果一半的人都說不會，因為風險真的太高，「我懂。我也知道有風險，我也很緊張。這根本是一個人類史上幾乎不可能的任務」，但她想著如果能成為人類歷史性時刻的推手，把這個紀錄、瞬間，留在台灣、台北101，是一件多麼驕傲的事情，所以答案其實很簡單，「幹大事！不幹，永遠都不會有」。

而昨日101也替這場史詩級挑戰祈福，賈永婕透露，這是一個史詩級的跨國合作，包含台灣、美國、英國，頂尖的團隊、最強的專業全部集合在一起拜拜，也是101史上第一次中英文雙語拜拜，相信神明一定也很期待這周六的活動，畢竟祂的視角最好、看得最清楚。至於那位「很有份量的朋友」是知名主持人蔡康永，「小妹我真的是倍感榮幸」。

