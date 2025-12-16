美極音速飛彈破5馬赫 射程達3500公里

美國公布新極音速飛彈「暗鷹」。(DVIDS)

美國國防部近日首度公開美軍最新極音速武器「暗鷹」（Dark Eagle）長程極音速武器（LRHW）關鍵性能數據，證實其射程可達3,500公里，飛行速度超過5倍音速，具備在短時間內對高價值目標實施精準打擊的能力，被視為美軍對抗中共、俄羅斯與伊朗的重要戰略嚇阻利器。





根據軍事網站《The War Zone》報導，美國國防部長赫格塞斯12日前往阿拉巴馬州亨茲市紅石兵工廠（Redstone Arsenal）視導，並聽取先進武器系統簡報。美國陸軍「快速能力與重要科技辦公室」（RCCTO）主任羅札諾中將在簡報中指出，「暗鷹」極音速武器射程已由先前測試公布的2,775公里，大幅提升至3,500公里。

羅札諾表示，若將該系統部署於關島，其打擊範圍可涵蓋中國大陸東南沿海重要軍事設施；同理，若部署於歐洲或中東，也能分別對俄羅斯首都莫斯科與伊朗首都德黑蘭形成有效嚇阻。儘管LRHW彈頭重量僅約30磅（約13公斤），但可憑藉超過5馬赫的高速動能，在發射後約20分鐘內命中目標，突破對手防空與反飛彈系統。





報導指出，該武器採用共通架構，美國海軍也將發展海基版本，應用於「中程常規快速打擊」（CPS）任務，進一步強化跨軍種整合能力。雖然LRHW在研發過程中曾遭遇技術瓶頸，美軍仍計畫於2025財政年度內展開正式部署，目前駐防華盛頓州路易斯—麥考德聯合基地的第1多領域特遣隊已率先接裝1套系統，後續還將追加部署，年產量亦規劃由12枚提升至24枚。