美樂假出金詐團 負責人歐俞彤判刑24年

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台北地檢署偵辦全台最大假出金詐欺集團「美樂公司」，查出該集團架設逾2230個假投資網站與APP，坑害5082名被害人，詐騙所得高達158億餘元，起訴有「台版金智秀」之稱的美樂公司負責人歐俞彤等人，台北地院審理後，今（21）日宣判，歐俞彤被判應執行有期徒刑24年，其他75名共犯分別判處2年到18年不等徒刑。可上訴。

合議庭判決歐俞彤犯詐欺犯罪危害防制條例之三人以上共同以網際網路等傳播工具對公眾散布詐欺取財罪，共160罪，各處有期徒刑3年6月；又犯詐欺犯罪危害防制條例之三人以上共同以網際網路等傳播工具對公眾散布詐欺取財罪，共24罪，各處有期徒刑5年；又共同犯詐欺犯罪危害防制條例之主持犯罪組織而犯刑法之詐欺取財罪，處有期徒刑7年6月。合議庭並以歐俞彤居於為詐欺集團設立金流斷點之「美樂公司」主持地位，雖坦承犯行，惟主張不知詐騙集團係以上開方式對公眾散播施以詐術，而試圖減輕刑責，難認已真心悔過，合併應執行徒刑24年。

檢方起訴歐俞彤與被通緝的吳姓嫌犯，113年5月前某日起，成立「美樂公司」犯罪組織，並依工作區域之長途 電話冠碼設立工作群組，而成立02（雙北地區）、03（桃園地區）、035（新竹）、04（台中）、06（台南）、 07（高雄）等地，表彰交易據點設置地區。

先由電信詐欺機房（電信流）成員透過網路系統商（網路流）非法話務系統，架設超過2230個假投資網站及應用程式招攬被害人投資，之後，被害人遭誆騙始交付投資款項後，假出金詐欺集團進而指派「出金手」透過郵局臨櫃匯款或其他方 式將被害人之「出金」匯入其等指定帳戶，佯裝被害人實有獲利之投資假象，以此假出金方式誘騙投資，致被害人誤信上開假投資網站為正當投資管道，而持續投入大量資金。

由於美樂公司單日出入金額高達數千萬元甚至上億元之譜，為求增長獲益，還分出了「小高幣商」出金集團、「迪士尼支付吉娃娃」為首的出金集團、「宇凡國際」為首的出金集團、「嘉鑫公司」為首的出金集團等多個「下線」。

「美樂公司」詐欺集團總計被害人已報案部分假出金8億4695萬2464元，致有被害人5082人遭詐騙共158億4950萬2649元。

