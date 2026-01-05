美樂蒂愛吃達美樂！5款超萌週邊欠收藏 全台唯一主題店在這

生活中心／賴俊佑報導

達美樂攜手三麗鷗人氣角色美樂蒂施展「歡樂兔給樂」變身魔法。(圖／達美樂提供）

美樂蒂粉絲注意！達美樂攜手三麗鷗人氣角色美樂蒂施展「歡樂兔給樂」變身魔法，從披薩盒到限定門市換上可愛新裝，還有迷你招牌燈、零錢包、購物袋聯名周邊等著粉絲收藏；另外，Mister Donut攜手百萬創作者千千的自創品牌「水水灶咖」，共同開發8款台泰風味聯名商品。

達美樂披薩盒、限定門市換上美樂蒂可愛新裝

連美樂蒂也愛吃達美樂火山披薩！達美樂即日起至2月22日，凡訂購達美樂任一大披薩或聯名套餐，便能收下美樂蒂限定披薩盒款，另外台北內湖店即日起至4月12日變身為美樂蒂限定門市，透過滿版打卡牆與特色窗貼營造夢幻場景，近距離與美樂蒂互動，粉絲不可錯過的全新朝聖打卡點！

達美樂推出3款美樂蒂迷你招牌燈。(圖／達美樂提供）

達美樂推出美樂蒂零錢包、購物袋。(圖／達美樂提供）

美樂蒂迷你招牌燈、零錢包、購物袋粉絲必收

達美樂推出5款美樂蒂週邊！3款全新「美樂蒂閃耀迷你招牌燈」，以圓形、方形與桌上立牌造型登場，即日起購買優惠價 499 元的「夢幻閃耀套餐」，內含經典系列大披薩 1 個、香烤雞條 5 條及 1.25L 大可樂，便能帶回「美樂蒂閃耀迷你招牌燈」盲盒乙個；

2款充滿驚喜巧思的「美樂蒂翻轉魔法包」，其中「魔法披薩翻轉包」可從美樂蒂一秒翻轉為達美樂披薩，作為造型掛飾或零錢包，可愛又實用，「幸運骰子購物袋」可從達美樂骰子造型掛飾取出輕巧好收納的美樂蒂購物袋，無論日常外出或臨時採買都能派上用場；1月12日起凡購買「翻轉魔法套餐」即可享精選系列火山大披薩 1 個（指定口味任選）、經典系列小披薩 1 個與蝴蝶酥 3 個，套餐優惠價 999 元，便可入手「美樂蒂翻轉魔法包」盲盒。

Mister Donut與美食水水千千推8款台泰新品。（圖／Mister Donut提供）

Mister Donut與美食水水千千推8款台泰新品

Mister Donut攜手水水灶咖創辦人千千共同開發8款聯名商品，以芋頭、芝麻、肉鬆、鹹蛋黃金沙、麻糬等食材打造台感十足的聯名產品，包括「流心濃芋金沙波堤」、「芋見QQ波堤」、「滿滿海苔肉鬆波堤」以及「濃芝麻波波隆尼」。

不只是在地味，還有泰式風格的結合！Mister Donut驚喜推出「巧克芭娜娜派」、「椰香芒果糰子」，還有台式飲品「芋頭牛奶」和泰式飲品「摩摩喳喳」；1月6日至1月8日期間購買指定甜甜圈可享買5送1及買6送2優惠，現做飲品也可享第二件5折優惠。

