美樂蒂粉絲集合！達美樂披薩盒換新包裝，迷你招牌燈、翻轉魔法包萌出新高度！

新的一年想為生活加點療癒感，達美樂直接把可愛值拉到最高。達美樂驚喜宣布全新聯名企劃，攜手三麗鷗超人氣角色美樂蒂，以「歡樂兔給樂」為主題，從餐點包裝、門市空間到限量周邊全面萌化！

這次聯名最吸睛的亮點之一，就是美樂蒂正式「進駐」達美樂披薩盒。聯名期間內，只要訂購任一大披薩或指定聯名套餐，就能獲得期間限定的美樂蒂披薩盒設計。可愛的美樂蒂巧妙結合達美樂品牌元素與人氣披薩，讓人還沒開吃就忍不住先拍照打卡。

除了包裝視覺全面升級，達美樂也同步推出多款兼具實用性與療癒感的聯名周邊。其中最受矚目的，是三款「美樂蒂閃耀迷你招牌燈」，以圓形、方形與桌上立牌三種造型登場，設計靈感來自達美樂經典招牌與溫馨用餐場景，搭配美樂蒂可愛身影，無論放在書桌、床頭或辦公室角落，都能瞬間點亮好心情。即日起購買優惠價 499 元的「夢幻閃耀套餐」，內含經典系列大披薩 1 個、香烤雞條 5 條及 1.25L 大可樂，就能隨機獲得一款迷你招牌燈盲盒，為日常生活增添一點小小驚喜。

「翻轉魔法包」系列則展現達美樂在設計上的巧思與玩心。其中「魔法披薩翻轉包」能在美樂蒂與達美樂披薩造型之間自由切換，可作為零錢包或包包掛飾；另一款「幸運骰子購物袋」則從達美樂經典骰子造型中，抽出可重複使用的美樂蒂購物袋，兼顧可愛外型與環保實用性。1 月 12 日起購買「翻轉魔法套餐」，即可享精選系列火山大披薩 1 個（指定口味任選）、經典系列小披薩 1 個與蝴蝶酥 3 個，套餐優惠價 999 元，就能隨機獲得其中一款翻轉魔法包，讓可愛隨身帶著走。

除了餐點與周邊，達美樂也同步打造期間限定的美樂蒂主題門市，將位於台北的內湖店全面換裝，設置滿版打卡牆與主題窗貼，讓粉絲彷彿走進美樂蒂的世界。活動一路延續至 4 月 12 日，正好呼應美樂蒂生日月，也成為粉絲必踩的朝聖熱點。不只線下有驚喜，達美樂也預告將於官方社群推出一系列互動活動，參加就有機會抽中免費披薩券與聯名周邊。

另外，藏壽司也和三麗鷗家族推出15款限定扭蛋系列，除了鮮度君吊飾之外，此次更首度推出閃亮磁鐵和御守吊飾，閃亮磁鐵以三麗鷗家族角色穿上日式和服為主題，無論是帶著小熊面具的大耳狗喜拿，還是穿著毛領和服造型的美樂蒂，多款和服造型角色皆萌度爆表。餐點部分也不能錯過，消費酷洛米濃醇巧克力布朗尼莓莓果凍聖代還可以獲得限量盲袋Sanrio characters 閃卡，讓粉絲把驚喜帶回家。同步加碼全台門市推出滿額加價購三麗鷗家族不鏽鋼手提吸管杯和Hello Kitty、酷洛米兩用玩偶頸枕，以及14間限定店鋪滿額贈束口便當袋，多款吸睛又實用的生活周邊一次滿足。

