美機器人業者：美對中存在不信任 台灣具極大優勢

（中央社記者張欣瑜舊金山11日專電）台灣推動發展智慧機器人，在今天登場的矽谷人形機器人高峰會上，擁有大量實際場域機器人部署經驗的RoboWorks管理總監皮特科受訪表示，台灣具備元件製造能力，代表更有垂直整合能力，絕對可以吸引新創；另外，從美國角度來看，對中國存在許多不信任，台灣機器人因此會更容易被接受。

機器人為科技界的下一個激烈戰場，今天登場的矽谷人形機器人高峰會，單張門票要價1500美元（約新台幣4萬7000元），仍吸引大批專業人士與會。美中兩國在該領域的競爭拉鋸為討論焦點之一，美中人形機器人在展場同台亮相，呈現勢均力敵態勢。

專注於機器人落地後維運與支援的美國公司RoboWorks，因貼近第一線實際部署情況，其觀察被視為十分貼近真實商用場景。RoboWorks管理總監皮特科（Jeff Pittelkow）連續兩天受邀在會場發表演說，多家新創公司更在會後排隊等候，向他請益經驗。

行政院推動智慧機器人產業，國科會4年內匡列100億科技預算支持，結合國發基金的100億投資基金，盼5年內將服務型智慧機器人產值由40億提升至500億。

中央社今天以此背景專訪皮特科，他先以實務經驗分享表示，舊金山開發機器人，但他住在威斯康辛州，那裡經常冰天雪地，「機器人到那裡後表現得很糟糕，因為沒有在實際的環境下進行測試。」台灣有自己的天氣和特性，可以提供獨特的測試場域。

他認為，台灣擁有機器人元件製造能力，如果同時做開發和生產，可以形成「垂直整合」，效率會比在美國開發再拿到別的地方生產還高，也能確保一切留在國內。

皮特科也表示，從美國的角度來看，以及美中貿易戰的情況來看，美國對中國存在很多的不信任，因此如果機器人來自台灣而不是中國，將會更容易被接受。

「我們看到許多製造商來自中國，也看到很多反彈，像是會有人問說，它是來自中國嗎？它是來自中國嗎？及一種普遍的情緒，就是如果它是來自中國，我們不想要。」皮特科說，美國的角度還是會擔心產品裡頭是否有AI和攝影機，資料會不會被送回中國，他表示不確定這些疑慮是否被誇大，但這確實讓台灣相對之下具備一定的優勢。

他說，以他的感受和觀察，「世界會非常、非常樂於接受來自台灣的機器人。」台灣除既有的硬體優勢，仍需進一步朝設計與系統整合能力升級，才能持續提升整體競爭力。

皮特科表示，他認為最好建議就是「分享」，公司和新創必須集體合作、共享資源。

人形機器人高峰會主席艾勞威（Modar Alaoui）受訪則表示，一定要與正在創新、成長中的新創公司建立連結，因為它們能告訴你未來的趨勢、讓你早期參與產業發展。

艾勞威指出，具形智慧（Embodied AI）正成為人工智慧（AI）發展的重要類別，其核心在於將AI與機器人整合，讓智能系統能實際在家庭、工廠等真實場域中運作。由於台灣在元件和運算製造方面具備優勢，可以為這個新興類別創造客製化解決方案。（編輯：陳承功）1141212