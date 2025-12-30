美機場空中驚魂！機師「左右轉搞錯邊」 2客機起飛後險相撞

美國德州休士頓喬治布希洲際機場（IAH）本月稍早曾發生一起客機險相撞的事件，當時一架噴射客機起飛後「轉錯彎」，差點撞上另一架客機。聯邦航空總署（FAA）已對此事件展開調查。

圖為一架 沃拉里斯航空的客機。 （示意圖／翻攝X @flyvolaris ）

根據《紐約郵報》，FAA指出，當地時間12月18日下午3時許，沃拉里斯航空（Volaris Airlines）4321號班機未經授權右轉，進入了準備飛往密西西比州的聯航快運（United Express）航道。

根據FAA的說法，這架當時準備飛往薩爾瓦多的沃拉里斯班機起飛後，機師並未依照空中交通管制指示左轉，反而向右轉，並朝著從平行跑道起飛的美國通勤航空（CommuteAir）814航班的方向飛去。

廣告 廣告

通勤航空強調，根據初步評估，該公司「機組員遵循了所有適用的空中交通管制指示」。

有美媒已聯繫沃拉里斯航空尋求評論，而機場方面則將評論事宜轉交給FAA處理，FAA仍在調查此事件。

根據喬治布希洲際機場官網資料，該機場平均每日有500架次抵達航班，每年旅客抵達人次超過2000萬。

報導指，儘管航空業近期發生的險些相撞事件及相關安全事故有所增加，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）仍強調，飛行是安全的。

延伸閱讀

吳宗憲哽咽憶和曹西平生前互動 揭兩人2心結未了：沒有人不挺你

影/曹西平乾兒眼紅腫現身殯儀館 不捨之情...鏡頭前淚崩

曹西平享壽66歲！乾兒子神情哀戚現身殯儀館 哽咽吐：先處理後事